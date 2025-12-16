Юрист Поздняков напомнил, кому в 2026 году нужно заменить водительские права

Эксперт также призвал собрать все необходимые документы для замены прав заранее.

Фото: Инна Серова

В 2026 году необходимо заменить водительские права тем водителям, чей документ на право управления истек в 2023-м и был автоматически продлен на три года до соответствующего числа и месяца. Об этом сообщил юрист, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, чьи слова приводит RT.

Он также призвал собрать все необходимые документы для замены прав заранее, чтобы не получить штраф за управление автомобилем с просроченным удостоверением. Напомним, что по действующему законодательству размер денежного наказания составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

«Повторно сдавать экзамен для замены удостоверения не нужно: потребуется получить медицинскую справку по форме 003-В/у, оплатить госпошлину в размере 4 тыс. рублей и подать заявление», — отметил юрист.

Эксперт подчеркнул, что водительские права, чей срок действия истекает 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются до 31 декабря 2028 года.

«Если же срок действия заканчивается в любую дату 2026 года — продление не последует», — уточнил Поздняков.

Ранее «Реальное время» сообщало, что правительство России поручило профильным ведомствам разработать комплекс изменений правил дорожного движения.

Никита Егоров