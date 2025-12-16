ДТП парализовало движение на трассе М‑12 «Восток»

Для минимизации последствий аварии организован съезд через развязку на 1337-м км

Фото: Динар Фатыхов

На трассе М‑12 «Восток» возникли перебои в движении из‑за дорожно‑транспортных происшествий. По информации компании «Автодор», движение полностью прекращено на 1377-м км в Чернушинском округе Пермского края в направлении Екатеринбурга.

Для минимизации последствий аварии организован съезд через развязку на 1337-м км М‑12 «Восток» — автомобили могут продолжить путь в сторону Екатеринбурга по региональной дороге.

Накануне аналогичная ситуация сложилась на участке трассы М‑12 в Свердловской области вблизи Екатеринбурга. Причиной стала авария с участием двух грузовиков. В результате происшествия образовалась протяженная пробка — ее длина достигла 15 км.

Рената Валеева