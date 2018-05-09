Минуллин Искандэр Кагапович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»

Образование:

Окончил лечебный факультет Казанской государственной медицинской академии (1979 г.).



Трудовая деятельность:

1979 — 1982 гг. — врач-дерматовенеролог в Городском кожно-венерологическом диспансере г. Казани.

1982 — 1988 гг. — старший лаборант кафедры дерматовенерологии ГИДУВа.

1988 — 1992 гг. — заведующий отделением стационара кожно-венерологического диспансера № 3 в Кировском районе.

1992 — 2007 гг. — главный врач специализированного медицинского учреждения «Дерматология» (с 2000 г. — Городской кожно-венерологический диспансер г. Казани).

С 2007 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».

Заслуженный врач Российской Федерации.

Заслуженный врач Республики Татарстан.

Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии МЗ РТ. Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии ПФО.

Дата последнего обновления: