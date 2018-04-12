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МО Аксубаевский муниципальный район РТ

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МО Аксубаевский муниципальный район РТ

Общая информация

Аксубаевский муниципальный район состоит в составе Республики Татарстан Российской Федерации.В состав территории района входит 21 сельское поселение.

Структура органов местного самоуправления района входят: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, другие органы местного самоуправления.

Руководитель — Гилманов Камиль Камалович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Аксубаево
  • Адрес: 423060, пгт.Аксубаево, ул.Ленина, 8
  • Телефон: (84344) 2-85-04
  • Email: aksuba@tatar.ru
  • Сайт: aksubayevo.tatar.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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