В Татарстане арестовали полицейского, взявшего в рабство жителя Нурлатского района

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Следственный комитет РТ предъявил обвинение полицейскому в использовании рабского труда на ферме своего отца. Мужчину три недели держали в будке, избивали и заставляли работать.

Как сообщает правозащитная организация «Зона права», в мае этого года оперуполномоченный ОМВД по Нурлатскому району Татарстана Динар Гафиятов увез местного жителя Идриса Садыкова в соседний Аксубаевский район и заставил его работать на ферме своего отца. Мужчину избивали, а за отказ чистить туалет ему ошпарили руки кипятком. В случае побега полицейский угрожал Садыкову «повесить» на него преступление.

Тревогу забила сестра потерпевшего, которая обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата. Мужчину, три недели жившего в будке, отпустили.

Ранее трое жителей Татарстана отсудили 27 тысяч евро в ЕСПЧ за пытки в полиции.