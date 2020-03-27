В Татарстане полицейского будут судить за использование рабского труда

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Сегодня Следком по РТ сообщил об окончании предварительного следствия по делу бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД России по Нурлатскому району. Динара Гафиятова обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и использовании рабского труда.



По версии следствия, в начале мая 2019 года полицейский приехал к 47-летнему знакомому, который проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. Используя обманный предлог о якобы необходимости явки в отдел полиции, привез мужчину в дом своего отца в селе Новое Демкино Аксубаевского района. Далее злоумышленник пояснил потерпевшему, что он будет проживать в вагончике, и потребовал от него выполнения всех поручений, связанных с работой в домохозяйстве его отца на безвозмездной основе.

Мужчина отказался, но получил удар по лицу и угрозы о незаконном привлечении к уголовной ответственности и применении силы, полагают в Следкоме.

В ходе предварительного следствия установлено: оперативник и его отец бесплатно использовали труд потерпевшего с 7 по 28 мая 2019 года. При этом его систематически избивали в связи с отказом от выполнения работ, в случаях остановок без ведома и желания злоумышленников, а также просьб о предоставлении воды или еды. Так, за отказ убирать навоз ударили несколько раз, за отказ от очистки отходов из канализации облили кипятком руки, отчего на руках потерпевшего образовались ожоги II степени.

Когда полицейский узнал, что родные потерпевшего заявили о его безвестном исчезновении, то заставил его подписать подложное объяснение с указанием недостоверных данных о местонахождении, считают сотрудники второго отдела Следкома по РТ.

С обвинением экс-сотрудник угрозыска не согласен. Сейчас он находится под стражей и ждет суда. Дело в отношении его отца выделено в отдельное производство и временно приостановлено в связи с болезнью подозреваемого.

Из полиции обвиняемого уволили еще в декабре 2019-го.