В Москве объявили всеобщий карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин распространил режим самоизоляции на всех жителей города. Об этом он написал в блоге.



С завтрашнего дня покидать квартиру москвичам можно выходить только в ближайший магазин или аптеку, на работу, в поликлинику в случае угрозы жизни, на выгул домашних животных, а также чтобы вынести мусор.

При этом в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного Правительством Москвы.

Отмечается, что граждане могут приезжать и уезжать из Москвы.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева записала обращение к подписчикам, выразив возмущение москвичами, которые не соблюдают режим самоизоляции.