В Москве объявили всеобщий карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин распространил режим самоизоляции на всех жителей города. Об этом он написал в блоге.
С завтрашнего дня покидать квартиру москвичам можно выходить только в ближайший магазин или аптеку, на работу, в поликлинику в случае угрозы жизни, на выгул домашних животных, а также чтобы вынести мусор.
При этом в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного Правительством Москвы.
Отмечается, что граждане могут приезжать и уезжать из Москвы.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева записала обращение к подписчикам, выразив возмущение москвичами, которые не соблюдают режим самоизоляции.Общество
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