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В татарстанском главке МЧС опровергли обыски у Хабибуллина

21:22, 17.03.2020

Пресс-служба главного управления МЧС по Татарстану отрицает проведение следователями обысков у руководителя управления Рафиса Хабибуллина.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин подчеркнул, что в сообщении Следкома фигурируют только чиновники из МЧС Татарстана, а о сотрудниках главка федерального министерства там не упоминается.

Напомним, СКР заподозрил замминистра чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны РТ Ильхама Насибуллина в мошенничестве. Он был арестован.

ОбществоВласть Татарстан
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