В татарстанском главке МЧС опровергли обыски у Хабибуллина
Пресс-служба главного управления МЧС по Татарстану отрицает проведение следователями обысков у руководителя управления Рафиса Хабибуллина.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин подчеркнул, что в сообщении Следкома фигурируют только чиновники из МЧС Татарстана, а о сотрудниках главка федерального министерства там не упоминается.
Напомним, СКР заподозрил замминистра чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны РТ Ильхама Насибуллина в мошенничестве. Он был арестован.ОбществоВласть Татарстан
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