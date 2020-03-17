Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

В Казани задержаны 57-летний заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, а также директор и заместитель директора одной из казанских фирм. Следком подозревает их в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным «Реального времени», уголовное дело возбуждено в отношении ВИП-спасателя Ильхама Насибуллина.

По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица МЧС РТ учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ». В дальнейшем злоумышленники занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.