Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Запрета на проведение матчей со зрителями в Уфе пока нет»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал ситуацию вокруг матчей в Уфе, где глава Башкортостана Радий Хабиров ввел ограничения на проведение публичных мероприятий.

«Запрета пока нет, речь идет об ограничениях. Сейчас о чем-то говорить сложно. Идут многочисленные консультации, посмотрим, что будет. Разумеется, здоровье людей на первом месте.

Стоит ли перенести продолжение плей-офф? Мы будем следовать принятому решению Лиги. Готовы к любому развитию событий, но от нашей готовности мало что зависит в такой тяжелой ситуации», — сказал Курносов.

Ранее сообщалось, что домашние игры «Салавата» против казанского «Ак Барса» пройдут со зрителями.