Франк Артига: «Нам предстоит нейтрализовать сильные качества «Ахмата»

В понедельник казанцы примут дома грозненский клуб

Фото: Сергей Козлов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против «Ахмата».

— «Ахмат» — это одна из тех команд, которая наиболее активно вложилась в усиление своего состава. У них очень сильный подбор исполнителей. Это Максим Самородов и Лечи Садулаев. Поэтому матч против такого соперника не будет простым.

Нам предстоит нейтрализовать сильные качества «Ахмата» за счет командной игры, строгих действий в обороне, атакующих действий. Будем отталкиваться от качества нашей игры в первом тайме кубковой встречи против «Оренбурга». Но на этот раз приложим все силы, чтобы реализовать наши моменты, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».

«Рубин» сыграет с «Ахматом» на «Ак Барс Арене» 7 сентября.



Евгений Романов