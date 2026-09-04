Алексей Бывальцев прокомментировал перестройку состава в «Ак Барсе»

Новичок казанского клуба — о сложностях формирования команды в межсезонье

Фото: Сергей Козлов

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в интервью «Реальному времени» прокомментировал перестройку состава казанского клуба в минувшее межсезонье.

— Когда много людей разом покидает команду, это всегда непростой момент для тренерского штаба. Сейчас необходимо время, чтобы другие игроки заняли роли лидеров, смогли перестроиться. Новичкам тоже нужно время для адаптации. Это я к чему? Не бывает такого, что пришли молодые ребята и сразу, как влитые, вписались в игру. Нужно время, сезон длинный. Главное — подойти к плей-офф в оптимальном состоянии, чтобы была команда играющая, — сказал Бывальцев.

Напомним, летом 2026 года «Ак Барс» покинули Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Илья Сафонов, Илья Карпухин и другие.

Евгений Романов