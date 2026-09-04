Бывальцев рассказал, что стало решающим фактором в его переходе в «Ак Барс»

Новичок казанцев имел несколько предложений от других клубов КХЛ

Фото: Сергей Козлов

Разговор с главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным стал решающим при выборе новой команды. Об этом в интервью «Реальному времени» заявил новичок «барсов» Алексей Бывальцев.

По словам хоккеиста, у него также были предложения от других клубов.

— Самое главное — после разговора с Анваром Рафаиловичем у меня появилось огромное желание перейти в «Ак Барс». Поговорили также с руководителями, спасибо им за доверие. Да, предложения были. Но когда со мной и агентом связался «Ак Барс», мы достаточно быстро приняли решение о переезде в Казань. Другие предложения не стали рассматривать даже, — сказал Бывальцев корреспонденту «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, хоккеист подчеркнул, что очень доволен переходом в большой клуб, коим является «Ак Барс».

Прошлый сезон Бывальцев провел в «Автомобилисте»: в 70 матчах на его счету 17 (3+14) набранных очков. Всего нападающий провел в лиге 691 игру и набрал 264 (97+167) очка при показателе полезности «+23».

Подробнее интервью Бывальцева можно почитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин