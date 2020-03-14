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Видеоопрос: «Боитесь ли вы коронавируса и почему?»

07:00, 14.03.2020 1
Видеоопрос: «Боитесь ли вы коронавируса и почему?»
Фото: interfax.ru

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На следующий день в казанском Кремле рассказали, какие меры предпринимаются в республике для того, чтобы защитить граждан от коронавируса, а в пятницу в Татарстане был введен особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Тем временем эксперты прогнозируют стабилизацию ситуации с распространением вируса Covid-19 лишь к июню — июлю этого года.

«А вы боитесь коронавируса?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоМедицина Татарстан
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