Видеоопрос: «Боитесь ли вы коронавируса и почему?»

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На следующий день в казанском Кремле рассказали, какие меры предпринимаются в республике для того, чтобы защитить граждан от коронавируса, а в пятницу в Татарстане был введен особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Тем временем эксперты прогнозируют стабилизацию ситуации с распространением вируса Covid-19 лишь к июню — июлю этого года.

