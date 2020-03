ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

«Болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic»-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A