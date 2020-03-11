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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

19:34, 11.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Фото: realnoevremya.ru

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

«Болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Пандемия — сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира В список известных пандемий входят грипп, чума, малярия, холера, туберкулез, ВИЧ и т.д.

Эпидемия коронавируса началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразились более 110 тысяч, умерли более 4 тысяч человек.

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