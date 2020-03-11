ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
«Болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
BREAKING— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
«We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic»-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A
Пандемия — сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира В список известных пандемий входят грипп, чума, малярия, холера, туберкулез, ВИЧ и т.д.
Эпидемия коронавируса началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразились более 110 тысяч, умерли более 4 тысяч человек.
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