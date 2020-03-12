Как Татарстан защищается от пандемии коронавируса

Фото: Максим Платонов

Отмена загранкомандировок, рекомендация сидеть дома в каникулы, горячая линия

Сегодня Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента РТ, рассказала журналистам на брифинге о том, какие меры предпринимаются в республике для того, чтобы защитить граждан от коронавируса.

Президент РТ Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки и отменил все загранкомандировки.

Родителям школьников настоятельно рекомендуют не выезжать с детьми за пределы страны во время весенних каникул.

В индивидуальном порядке разрабатывается план переноса крупных мероприятий на другие даты.

Работает горячая линия, которая принимает звонки от людей, приехавших из стран распространения COVID-19. На нее уже позвонили 47 человек.

Ведутся переговоры со спортивными федерациями о том, чтобы они минимизировали количество зрителей на матчах (в частности, сейчас решают, в каком формате проводить игры плей-офф «Ак Барса»).

Форма и дата концерта пианиста Дениса Мацуева тоже пока прорабатывается.

«Мы не говорим о запрете, говорим о выходе на план, который позволит минимизировать риски, связанные с ситуацией коронавируса в мире. Ведутся переговоры со спортивными федерациями по минимизации количества зрителей. Такая практика проведения мероприятий без зрителей уже появилась, организуются телетрансляции,» — рассказала Галимова.

ВОЗ объявила инфекцию нового коронавируса пандемией. Что это значит для граждан России?

Ситуация с новым коронавирусом в России остается стабильной. Для нас ничего не меняется. По состоянию на утро 12 марта в России коронавирус нашли у 28 человек. Двое из них — граждане Китая — уже давно выздоровели. Остальные прилетели из Италии. Случаев заражения внутри страны нет. Какие решения принял штаб по борьбе с вирусом после заявления ВОЗ? Ограничить авиаперелеты в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса. Это Италия, Франция, Испания и Германия. Ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз в Россию. Органам исполнительной власти рекомендовано сократить количество массовых мероприятий. Что делать гражданам в связи с заявлением ВОЗ? Ничего необычного! Регулярно мыть руки и стараться не трогать грязными руками глаза, рот и нос. Вести записи о состоянии своего здоровья и держать их под рукой. При появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и незамедлительно сообщить об этом врачам.

Как борются с эпидемией в других странах

В Италии прекращена вся торговля, за исключением аптек и магазинов, где продаются предметы первой необходимости. Уже несколько дней не работают театры, школы, все остальные заведения, предполагающие массовое нахождение граждан в одном месте. В стране отменены все футбольные матчи. Улицы туристических городов, обычно наводненные людьми со всего мира, выглядят пустынными.

Дональд Трамп распорядился закрыть границу США для тех, кто прибывает из Европы. В страну не пускают всех, кто был в странах Шенгенской зоны в последние 14 дней. На неопределенный срок отменены матчи НБА, а в Калифорнии объявили режим ЧС (этот статус позволяет властям штата привлекать дополнительные материальные ресурсы на борьбу с распространением вируса).

Германия, напротив, отказалась закрывать свои границы — даже с Италией. Но немецкий минздрав всё же рекомендовал тем, кто приезжает из Италии, свести к минимуму все контакты и по возможности работать из дома. В разных федеральных землях действуют разные режимы: например, власти Берлина запретили все мероприятия численностью более 1000 человек до середины апреля.

В Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 18 по 22 марта и решили не проводить женский хоккейный ЧМ.

Похоже, под угрозой Олимпиада в Токио: член ее Оргкомитета вчера заявлял, что Игры можно перенести. Но пока официальная позиция МОК состоит в том, что нужно провести «безопасное мероприятие», и заявлений о переносе на год или два пока не поступало.

Министерство туризма Турции предложило отельерам перенести открытие сезона на конец апреля. Традиционно, турецкие власти предложили представителям туристической отрасли меры финансовой поддержки, чтобы не допустить кризиса.

Индия прекращает выдачу туристических виз с 13 марта по 15 апреля.

На Кипре перенесли Лимасольский марафон на осень, с завтрашнего дня закрывают школы и Университет Кипра, запретили массовые мероприятия численностью выше 75 человек.

Между тем, в Китае объявили, что пик эпидемии в стране прошел: за минувшие сутки в стране заразились коронавирусом только 15 человек.

Людмила Губаева