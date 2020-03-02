В Татарстане предложили заменить маркировку молочной продукции на систему «Меркурий»

Рост себестоимости молочной продукции после введения обязательной маркировки может составить от 10 до 29%, рассказали сегодня на совете по предпринимательству при президенте РТ представители фермерских хозяйств.

Один из предпринимателей также указал, что не все упаковки, в которые сейчас разливают молочные продукты, возможно маркировать дешево и без повреждений.

При этом татарстанские предприниматели считают маркировку избыточной: по их мнению, она полностью дублирует работающую в России систему «Меркурий» (она контролирует не только молоко, но и другие пищевые товары вроде мяса, рыбы и овощей от производителя до полки).

Жаркова Мария, директор по корпоративным отношениям «Данон» в России, также заявила, что введение маркировки потребует колоссальных капитальных затрат — до 61 млрд рублей на всю отрасль. При этом, по ее оценкам, доля подделок на молочном рынке составляет всего лишь 0,01%.

Рустам Минниханов поддержал предложение расширить функционал «Меркурия» вместо введения маркировки. Он попросил предпринимателей подготовить соответствующие предложения, чтобы затем от имени республики можно было направить письмо в Минпромторг РФ.

Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов заявил, что в ведомстве уже подготовили проект обращения.

Напомним, еще в июне 2019 года Россельхознадзор хвалил Татарстан за успешное внедрение информационной системы «Меркурий».