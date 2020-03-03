Мишустин перенес введение обязательной маркировки обуви на июль

Постановление правительства об обязательной маркировке обуви вступит в силу только 1 июля. Решение о переносе утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров». В пункте «д» слова «1 марта 2020 г.» заменить словами «1 июля 2020 г.», — говорится в документе.

Напомним, 1 марта должны были вступить в силу правила, согласно которым вся производящаяся и импортируемая в России обувь подлежит обязательной маркировке. Нераспроданные остатки могут оставаться немаркированными до 1 августа.

В Казани закрывается старейшая обувная сеть города — «Идеал». Среди возможных причин закрытия эксперты назвали и новое положение о маркировке обуви. Они убеждены, такое правило приведет к разорению мелких и средних продавцов и производителей обуви.