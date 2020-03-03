Казанская обувная сеть «Идеал» закрывается

Владелец казанской сети «Идеал» Раис Галиев, как стало известно «Реальному времени», сворачивает бизнес. В обувных магазинах компании с начала марта объявлена ликвидация товара. Даже в полдень в фирменных торговых точках непривычно многолюдно. Что не удивительно: «урвать» пару кожаных ботильонов из весенней коллекции Francesco Donni там сейчас можно в пределах двух тысяч рублей. 50-процентные скидки действуют практически на весь ассортимент, а объявлениями о распродажах увешаны все «подходы» к торговым точкам сети.

Операция «ликвидация» объясняется ликвидацией сети. Как сообщили «Реальному времени» сотрудники сразу нескольких торговых точек «Идеала», она прекратит деятельность во второй половине марта. В магазине на улице Ершова даже назвали точную дату закрытия — 18 марта.



Закрытие обувной сети «Идеал» Раиса Галиева стало неожиданной новостью для большинства опрошенных «Реальным временем» представителей бизнес-сообщества: о каких-либо проблемах компании никто из них не слышал. Однако сворачивание локальной сети коллеги бизнесмена считают закономерным и связывают с введением обязательной маркировки обуви. С 1 марта оптовая и розничная продажа немаркированных товаров в этом сегменте на территории России запрещена. И часть внушительных затрат на внедрение маркировки ляжет не только на производителей обуви, но и на продавцов.



Подробнее — в материале «Реального времени».