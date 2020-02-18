Побег, который изменил ход войны: что Бекмамбетов и Угольников покажут в кино о легендарном летчике из Казани

В Кронштадте стартовали съемки фильма Тимура Бекмамбетова «Побег из ада» о подвиге летчика Михаила Девятаева

Фото: Наталия Бойко

В Кронштадте накануне стартовали съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова о летчике-герое Михаиле Девятаеве, который долгие годы прожил в Казани. Почему первую часть блокбастера решили снимать именно в этом городе, как прошел первый съемочный день и какие секреты раскрыли создатели ленты, выяснял принявший участие в пресс-конференции корреспондент «Реального времени».

Съемки в Кронштадте

В Кронштадте в форте «Великий князь Константин» 17 февраля начались съемки нового блокбастера Тимура Бекмамбетова с рабочим названием «Побег из ада». Несмотря на обычную питерскую погоду — непрекращающийся дождь и шквальный ветер, атмосфера на площадке была рабочая. Снимали первый день, когда Михаил Девятаев попал в концлагерь. Массовка, человек под 300, месила сапогами грязь, поеживаясь, хмурясь…

— Погода такая… Ничего даже играть не надо, просто впустить ее в себя — и все. И там оставить, — говорит Павел Прилучный, который играет главного героя — отважного летчика.

Так же он рассказал, что продолжает худеть для фильма и в таких условиях это невероятно тяжело — на холоде так и хочется что-нибудь съесть. Но надо соответствовать образу…

«Погода такая… Ничего даже играть не надо, просто впустить ее в себя — и все. И там оставить», — говорит Павел Прилучный, который играет главного героя — отважного летчика

Кстати, изначально на роль летчика планировался другой актер, хотя Павел тоже должен был быть задействован в картине. «Мне показалось интересным «сломать его амплуа», и пришло время сыграть настоящего героя», — говорит о Прилучном Тимур Бекмамбетов.



Почему форт Константин? Это место очень напоминает тот немецкий остров Узедом: вокруг вода, военные сооружения, серое небо… Именно это место на время съемок станет концлагерем, откуда 8 февраля 1945 года Михаил Девятаев и еще девять пленных совершили побег на немецком бомбардировщике, на котором к тому же хранились секретные данные о баллистических ракетах ФАУ.

А Александр Девятаев, сын Михаила Девятаева и консультант фильма, отмечает: «Здесь погода посуровее. Нам повезло, что когда мы были в Пенемюнде 7 февраля, было солнце. А тут все по-другому, зато будет настоящая правда жизни. Я впервые на съемках. Но то, что я увидел сегодня, выглядит убедительно!».

Тимур Бекмамбетов пообещал, что фильм будет близок к первоисточнику. Сценарий писали много людей, но самый первый и главный сценарист — сам Девятаев. В основу легла его книга «Побег из ада». «Мы просто перекладываем его историю на язык кино. Это его история», — сказал режиссер.

Почему форт Константин? Это место очень напоминает тот немецкий остров Узедом: вокруг вода, военные сооружения, серое небо…

Казанцев приглашают на съемки в мае

Летчик-истребитель Михаил Девятаев долгое время жил и работал в Казани. И, конечно, съемки в родном городе — неотъемлемая часть фильма.

— У нас огромное количество объектов. Мы построили «концлагерь» в Кронштадте, много съемок будет проходить в павильонах в Санкт-Петербурге, обязательно будут съемки в Казани. Мы будем снимать сцену 1957 года, когда Михаил Девятаев узнал о награждении после 12 лет ожидания. Узнал, что его подвиг признан и ему присвоили звание Героя Советского Союза. Будут сцены, связанные с периодом войны, потому что этот фильм и про его жену, про его жизнь в этом городе. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех ваших зрителей для участия в съемках, потому что понадобится много народа, чтобы воссоздать Казань того времени, — пригласил казанцев к участию в создании картины Тимур Бекмамбетов.

В фильме примет участие и актер Казанского ТЮЗа Нияз Зиннатуллин. Он сыграет Фатыха Абдуллина — лучшего друга Девятаева.



Первый вертикальный… В твоих руках!

Фильм выйдет в двух форматах: в привычном — горизонтальном и в интерактивном вертикальном. По сути, это несколько версий одного и того же фильма и возможность выбрать ту, которая понравится: пойти в кинотеатр, посмотреть его по телевизору или использовать мобильный телефон.

Вертикальный интерактивный формат — это совершенно другое кино. Это возможность самому решать, что хочется смотреть, программировать, выбирать сюжет, рассмотреть что-то на втором плане и даже подвигать угол, чтобы, кроме человеческого лица, увидеть пространство слева и справа. Можно сказать, что зритель, глядя в свой смартфон, сможет стать участником событий.

Фильм выйдет в двух форматах: в привычном — горизонтальном и в интерактивном вертикальном

— Как только мы связались с мобильными устройствами, в которые мы все смотрим вертикально, то все возможности, с этим связанные, нас стали соблазнять. И в том числе возможность не только смотреть тот кадр, который для тебя подготовил режиссер, но и на то, что происходит вокруг — мир в кадре! — пояснил задумку режиссер.

Игорь Мишин, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, считает, что одним из важных шагов является начало производства эксклюзивного контента для зрителей: «Нам нравится то, что делает Тимур Бекмамбетов в части экспериментов с вертикальной разверткой кадра. Мы считаем, что такому контенту будет все больше внимания, именно так можно достучаться до современных молодых людей».

За горизонтальный формат фильма отвечает режиссер Сергей Трофимов. А инновационный вертикальный — на Тимуре Бекмамбетове. Он говорит: «Я всю свою жизнь иду поперек. Мне это нравится. А если серьезно, то именно для этой истории нужно снимать фильм вертикально, потому что этот герой никогда не падал духом, не сдавался. Так что хочется снимать его в полный рост. Сам выбор формата тут продиктован художественным образом».



Настоящая техника и виртуальные летчики

Благодаря студии «Военфильм» и его генеральному директору Игорю Угольникову, в съемках будет задействована настоящая техника тех лет, стрелковое оружие и форма будет точно соответствовать тому, что использовали бойцы Советской Армии. Уже построены собственные самолеты (в том числе и полноразмерная копия «хейнкеля», на котором и был совершен побег). Часть сцен с воздушными боями будут сниматься вживую.

Другую часть воссоздадут при помощи разработчика компьютерных игр-симуляторов Gaijin. Это инновация в истории кино — когда виртуальные летчики будут разыгрывать бои на большом экране. Эти ребята летают невероятно на своих машинах, у них очень большой налет — десятки тысяч часов. И при этом их виртуальные самолеты полностью соответствуют тем, которые воевали на самом деле.



Выход фильма запланирован на начало февраля 2021 года

«Мы те, кто сегодня рассказывает о прошлом, потому что хотим видеть будущее»

В последнее время снимают довольно много исторических фильмов: о царской России, революции, героях войны и космоса. Однако авторы фильма не согласны с таким заявлением. Актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников отметил, что «исторические фильмы снимались всегда, в любую эпоху. И будут сниматься! Я уверен, что история всегда интересна аудитории и такие фильмы будут востребованы».

— Любой военный фильм предполагает изучить психологию и психику человека в ситуации пиковой нагрузки. И это состояние дает возможность художникам анализировать пласты человеческого сознания, взаимоотношений в жестких, агрессивных ситуациях. И это всегда вызывает интерес режиссеров, писателей, драматургов в любое время и в любой стране. Есть поговорка: «Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, а кто контролирует настоящее — контролирует прошлое». Мы те, кто сегодня рассказывает о прошлом, потому что хотим видеть будущее, — подчеркнул Бекмамбетов.

Выход фильма запланирован на начало февраля 2021 года. У картины будет две версии: русскоязычная и англоязычная. Они будут отличаться, так как нашего и европейского зрителя интересуют разные контексты. Для Лондона было важно, что ракеты долетали до их города и разрушали целые кварталы и Девятаев спас жителей европейских городов. Для нас важен сам герой и то, что он в целом изменил ход всей войны, всей истории.



1 / 15 Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко

Наталия Бойко