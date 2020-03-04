ЦРПТ: «Ни в одной из отраслей маркировка не привела к росту цен или закрытию бизнесов»

«Реальное время» публикует текст письма от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), присланного в ответ на публикацию о закрытии старейшей обувной сети Казани «Идеал».

«Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки товаров Честный ЗНАК, направляет вам официальный комментарий на заметку «Старейшая обувная сеть Казани «Идеал» закрывается» от 03 марта 2020 года.

В статье утверждается, что закрытие обувных магазинов связано с введением обязательной маркировки обуви, однако данный тезис никоим образом не подтверждается ни тезисами статьи, ни комментарием владельца сети, который отсутствует, ни других источников. Считаем такой подход необъективным и утверждения необоснованными, что несовместимо с высокими стандартами работы деловых СМИ, к которым относится «Реальное время».

Тем более голословным выглядит утверждение, что маркировка стала причиной закрытия сети, на фоне того, что у компании было два года на внедрение маркировки. Пилотный проект, в ходе которого отрасль должна была подготовиться к обязательной маркировке, стартовал еще летом 2018 года, а обязательная маркировка стартовала летом 2019 года.

Базовые затраты на маркировку для компаний составляют несколько тысяч рублей, так как проект формировался на базе оборудования и технологий, которыми компании пользовались и до появления маркировки. Более 40 000 легальных производителей, импортеров и продавцов обуви своевременно подготовились и промаркировали свою продукцию (системой выдано более 1,3 млрд кодов).

Тем более что Минпромторг России, стремясь минимизировать риски для деятельности компаний, которые слишком поздно подключились к системе маркировки, инициировал введение дополнительного переходного этапа до лета 2020 г. для финальной подготовки к обязательной маркировке обуви.

Эффект от внедрения маркировки уже очевиден. Если в 2019 году рынок обуви оценивался в 330 млн пар, но на данный момент компании заказали более 1,3 миллиарда кодов, что говорит о том, что отрасль обелилась почти на 400% на промежуточном этапе.

Ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, она не привела к росту цен для конечных потребителей или закрытию бизнесов. Хотя во многих отраслях перед внедрением маркировки ряд экспертов и самих компаний давали такие прогнозы. Они не оправдались.

Обращаемся к редакции РБК с просьбой внести соответствующие корректировки в заголовок и текст опубликованной ранее заметки, а также просим опубликовать полностью, без редактуры текст данного обращения.

Заранее благодарим и подтверждаем готовность продолжать качественное информационное взаимодействие, основанное на стандартах качества деловой журналистики».