Долотказина Эльвира Рафгатовна
Общая информация
Родилась в 15 апреля 1963 году в Казани.
Образование
Окончила Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина и Поволжскую академию государственной службы.
Трудовая деятельность
Свою трудовую деятельность в органах государственной власти начала в 1993 году.
1993-2005 гг. — ведущий специалист, начальник организационного отдела Администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.
2006-2010 гг. — руководитель аппарата Совета Нижнекамского муниципального района.
С 2010 г. г. — заместитель Главы Нижнекамского муниципального района и Мэра города Нижнекамска.
Является депутатом Нижнекамского городского Совета.
Замужем, имеет 2 детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
Дата последнего обновления: 03.12.2020