Долотказина Эльвира Рафгатовна

Общая информация

Родилась в 15 апреля 1963 году в Казани.

Образование

Окончила Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина и Поволжскую академию государственной службы.

Трудовая деятельность

Свою трудовую деятельность в органах государственной власти начала в 1993 году.

1993-2005 гг. — ведущий специалист, начальник организационного отдела Администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

2006-2010 гг. — руководитель аппарата Совета Нижнекамского муниципального района.

С 2010 г. г. — заместитель Главы Нижнекамского муниципального района и Мэра города Нижнекамска.

Является депутатом Нижнекамского городского Совета.

Замужем, имеет 2 детей.

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