Алаверды от «Динамо»: москвичи расквитались с «Ак Барсом» их же оружием

Первый казанский матч серии закончился победой «Динамо»

«Ак Барс» не устоял под натиском московского «Динамо» и проиграл первый казанский матч серии плей-офф со счетом 1:3. «Бело-голубые» не предложили ничего нового, но забивали чаще «барсов». Как команда Алексея Кудашова смогла добиться гостевой победы — в материале «Реального времени».

На льду все те же



Тренерский штаб «Ак Барса» уже приучил к тому, что состав команды в плей-офф меняется крайне редко. Не стал исключением и третий матч серии с московским «Динамо». Впрочем изменений в сочетаниях особо не ждали. Единственное, был вопрос по Алексею Пустозерову, который пропустил предыдущую игру из-за простуды. В итоге нападающему дали еще один день на восстановление, а свой дополнительный шанс закрепиться в составе получил Семен Кошелев.

У «Динамо» главным было решение по вратарю. Серию с казанцами начинал Максим Моторыгин, но, пропустив четыре из пяти шайб, остался в запасе на вторую игру. Владислав Подъяпольский тоже проиграл свой матч против «Ак Барса», однако всего лишь с двумя пропущенными. Так что Алексей Кудашов сделал ставку на своего основного голкипера. Большого удивления выбор в пользу Подъяпольского не вызвал.

Работы у вратарей в первом периоде хватало. При этом хоккеисты «Динамо» начали встречу активнее казанцев, что было ожидаемо с учетом двух поражений в Москве. Гости частенько подолгу задерживались в зоне «Ак Барса», наращивая давление на ворота Тимура Билялова.

Казанцы действовали в выжидательной манере. И контратаки хозяев были гораздо острее, чем позиционные атаки «Динамо». Был момент у Альберта Яруллина после выхода два в одного с Ником Петаном — вратарь справился. Александр Барабанов и Артем Галимов вываливались аналогично, но последний не сумел попасть по шайбе. Опасен был Дмитрий Яшкин на добивании, однако Подъяпольский раз за разом выходил победителем из ситуации.

Хотя ближе всех к голу был Дмитрий Рашевский. Защитники «барсов» забыли нападающего «Динамо» на дальней штанге, где его в итоге закрыл Билялов. По-настоящему жарко стало на последних секундах периода. Вначале не использовал свой выход один на один Дилан Сикьюра, а затем Кирилл Семенов бросил мимо, выехав на рандеву с Подъяпольским.

И снова неудачный второй период

В двух московских матчах «Ак Барс» проводил вторые периоды гораздо хуже первого. Рисунок тех игр был понятен. Казанцы вели в счете и играли по результату на табло, а «Динамо» приходилось идти в атаку, чтобы отыграться. В Казани после стартового периода горели «нули», от команд требовался совершенно иной подход к происходящему на льду.

Но «Ак Барс», похоже, не сумел вовремя перестроиться под изменения «формата». Второй период начался для хозяев с «холодного душа». На четвертой минуте Никита Лямкин получил удаление за подножку. В итоге «Динамо» реализовало большинство за полминуты, отличились два Максима. Комтуа прострелил на «пятак», где его тезка Джиошвили продавил защитников «Ак Барса» и в одно касание забросил шайбу в ворота — 0:1.

Ранее в плей-офф казанцы, если забивали первыми, то всегда добивались победы, и сталкивались с проблемами, когда не вели в счете. В серии с «Автомобилистом» команда Гатиятулина проиграла три матча из четырех, где им приходилось отыгрываться по ходу встречи. Причем во всех случаях «барсы» после первой шайбы пропускали сразу вторую.

Зная такую свою особенность, «Ак Барс» побежал отыгрываться. Два верных момента упустили Никита Дыняк и Митчелл Миллер, броски которых плечом отразил Подъяпольский. Опасно атаковали казанцы в большинстве, «бело-голубые» с большим трудом отбились в эти штрафные минуты. Но отбившись, тут же организовали второй гол, воспользовавшись неудачной пересменкой «Ак Барса». Сикьюра отдал на Никиту Гусева, который отпасовал на Уила, а Джордан хлестким броском сделал счет 2:0 в пользу гостей.

Рекорд Рашевского

Третий период начался для «Ак Барса» не лучше, чем второй. Комтуа с Рашевским поймали казанцев на контратаке и Дмитрий замкнул передачу партнера — 0:3. По сути, игра была сделана. Для Рашевского, кстати, гол стал рекордным: больше него за историю «Динамо» еще никто не забивал.

Важно отметить игру Комтуа. Две игры в Москве у канадца не задались. Судьи не слишком оценили его «подкожный» хоккей, поэтому одному из лидеров «Динамо» предстояло серьезно поработать над своим игровым стилем. Комтуа справился с эмоциями, превалировавшими у него в московских встречах с «Ак Барсом». Два гола «Динамо» в Казани были организованы при непосредственном участии «десятки» москвичей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Ак Барса» на концовку матча оставалась одна задача — пробить Подъяпольского. Считается, что в плей-офф важно перехватывать инициативу в концовках, чтобы после проигранных поединков иметь некое психологическое преимущество в ответной игре. Оставлять вратаря нераспечатанным тоже опасно, голкипер может поймать кураж надолго.

В итоге «Ак Барсу» удалось решить вопрос с Подъяпольским. К тому же, казанцы все-таки реализовали большинство. Митчелл Миллер бросил издали и одну шайбу отыграл — 1:3. Для еще двух голов оставалось пять минут, но этого едва ли хватает против такого организованного «Динамо».

Алаверды Кудашова

После игры тренер «Динамо» Алексей Кудашов не стал делать вид, что кардинально переиграл соперника. Рулевой «бело-голубых» признал равный характер борьбы в противостоянии с «Ак Барсом», где решают какие-то отдельно взятые игровые детали. На этот раз эти самые детали остались за москвичами. «Ак Барс» получил алаверды от Кудашова, переигравшего Гатиятулина его же оружием.

— Серия продолжается, сегодня удача была на нашей стороне. Идут равные матчи, сегодняшний не стал исключением. Была сложная игра, ничем не отличалась от предыдущих. Есть моменты, где можно было сыграть лучше, были моменты, где действовали хорошо. Главное — победили, — заявил Кудашов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Гатиятулина журналисты на пресс-конференции пытались выудить тему нехватки эмоций у игроков «Ак Барса» после двух побед на выезде. Но тренер не согласился, считая, что моментов у его команды хватало. Не повелся рулевой казанцев и на провокационные вопросы про отсутствие голов у Артема Галимова и Ника Петана. Гатиятулин считает, что главным козырем «Ак Барса» является командная игра.



— Я говорил, что играют два равных соперника, инициатива переходит от одной команды к другой. Важно, как ты распоряжаешься своими моментами, и соперник сегодня их использовал. Мы играли до последнего, но смогли забить только один гол, хотя моментов хватало. Не скажу, что эмоций не хватало. Идет плей-офф, речи не должно быть об эмоциях. Просто каждый игровой эпизод может быть решающим. Галимов и Петан? У нас есть свои козыри, и в первую очередь это командная игра. Да, очки любого игрока важны, но важнее командная победа, — резюмировал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Динамо» М — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков, 23:53, 5х4)

0:2 Уил (Гусев, Сикьюра, 36:10)

0:3 Рашевский (Комтуа, 41:10)

1:3 Миллер (Петан, О'Делл, 54:29, 6х4)

Следующий матч «Ак Барс» проведет с «Динамо» в Казани 18 апреля в 19:30 по московскому времени. «Барсы» по-прежнему ведут в серии, но теперь уже не смогут закончить ее в четырех играх. Впрочем, ни в одной из четвертьфинальных пар в текущем Кубке Гагарина не будет «сухой» серии.