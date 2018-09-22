Рейтинг школ — 2018: где в Казани учиться хорошо?

Кто помогает элитным лицеям попасть в топ-100 России и как школы с наихудшими показателями ЕГЭ занимают первое место по качеству образования

Фото: Олег Тихонов

Управление образования Казани составило топ городских школ. Интересен он и родителям будущих первоклассников — при школах как раз начинают открываться подготовительные курсы, и неплохо было бы знать, куда определить чадо на ближайшие 11 лет. Интересно, что рейтинг от чиновников не коррелирует с очень важными для учащихся и родителей результатами ЕГЭ. Так, школе, показавшей низкие баллы, дали первое место, а лицею из топ-100 России — пятое. Где логика — выясняло «Реальное время».

Качество образования оценили, не учитывая результаты ЕГЭ

Если ранее рейтинги основывались на результатах ЕГЭ, то два года назад Рособрнадзор запретил сравнивать школы по принципу, где выше средний балл на экзамене. Да и непонятно, чья это заслуга — школьных учителей или репетиторов и платных подготовительных курсов, без которых сейчас 11-классники редко обходятся.

Минобраз Татарстана решил не публиковать в этом году рейтинг школ вообще. Управление образования Казани рейтинг за 2017—2018 учебный год составило на основе восьми показателей. Качеству образования посвящен только один пункт, остальные — воспитательной работе, национальному образованию, здоровому образу жизни, безопасности, кадрам.

Впрочем, для родителей качество образования является наиболее важным пунктом. Обучение в хорошей школе всегда считалось стартом для быстрого подъема в социальном лифте. В школы, находящиеся в топе успешных по результатам ЕГЭ, всегда высокий конкурс. Интересно, что практически во всех таких школах маленькая прикрепленная территория, это позволяет проводить жесткий отбор первоклашек, так что высокие результаты на экзаменах закономерны — либо талантливые дети, которые схватывают на лету, либо обеспеченные родители, которые могут себе позволить натаскивать чадо у репетиторов.

Как школа с наихудшими результатами по ЕГЭ стала лучшей в городе

Перейдем к рейтингу. Чиновники разделили школы на обычные, школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицеи и гимназии и нетиповые школы.

Среди обычных школ в общем зачете на первом месте в этом году оказалась школа №98 Вахитовского района. Основные заслуги — в воспитательной работе и качестве развития кадров. В этом году там открыли набор в педагогический класс, по окончании которого, написано на сайте, «гарантировано поступление в КФУ с дальнейшим трудоустройством». По качеству образования школа на 10-м месте. А по результатам ЕГЭ — на 95-м (68,5 балла) по русскому и 75-м (51 балл) по математике. Отметим, что это данные на 2017 год. Данные за 2018-й Управление образования Казани засекретило, объяснив это предписанием Рособрнадзора. Качество образования определяли по количеству олимпиадников, высокобалльников и несдавших экзамен.

На первом месте по качеству образования школа №12 (еврейская), в общем рейтинге она на 8-м месте. Подвело школу еврейской общины Казани, несмотря на ярко-выраженный национальный компонент… качество национального образования (44-е место). Причиной столь низкой оценки, вероятно, стало то, что, получив право выбора родного языка в минувшем учебном году, учащиеся вместо татарского и русского выбрали еврейский.



На втором месте по качеству образования школа №174 (9-е место в общем рейтинге), на третьем — школа №175 (2-е место в общем рейтинге). У школы также высокие позиции по национальному образованию, работе с одаренными детьми и развитию кадров. В прошлом году учебное заведение оскандалилась — подвели как раз кадры. Учительница по ИЗО судилась с директором, поводом, по словам педагога, послужила травля, которую ей устроили за отказ сдавать деньги на подарки ко дню рождения коллег.

Район Наименование ОУ Качество образования Национальное образование Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми Воспитательная работа Воспитание здорового образа жизни Обеспечение безоопасности и здоровьесберегающая деятельность Качество развития кадров Управление Обшая сумма баллов Общий рейтинг В СОШ №98 10 5 20 1 10 23 1 11 81 1 С СОШ №175 3 1 2 13 20 39 2 9 89 2 М СОШ №34 18 8 10 14 8 15 10 7 90 3 В СОШ №51 23 14 1 23 7 3 7 15 93 4 С СОШ №169 42 3 4 9 17 7 3 10 95 5 М СОШ №20 8 6 9 7 22 12 11 29 104 6 С СОШ №161 14 15 5 1 13 38 4 18 108 7 В СОШ №12 1 44 3 3 24 4 4 26 109 8 С СОШ №111 34 2 7 6 15 25 6 14 109 8 С СОШ №174 2 19 13 20 14 26 11 17 122 9 В СОШ №13 5 16 41 18 19 13 18 3 133 10 НС ООШ 30 55 2 8 26 23 1 16 2 133 10 П СОШ №100 12 10 44 26 12 8 18 4 134 11 Н-С СОШ №103 24 7 30 8 6 9 18 32 134 11 П СОШ №129 21 4 22 11 21 14 18 31 142 12 К СОШ №57 33 21 25 2 2 28 9 22 142 12 М СОШ №64 28 33 8 4 16 46 8 8 151 13 П СОШ №114 11 18 28 17 16 40 7 19 156 14 М СОШ №130 44 30 15 15 3 21 16 13 157 15 Н-С СОШ №91 7 46 14 12 12 24 18 24 157 15 Н-С СОШ №49 16 31 16 16 20 22 17 24 162 16 А СОШ №60 17 9 34 12 5 44 16 25 162 16 С СОШ №101 32 29 42 6 19 16 18 1 163 17 П СОШ №69 30 23 6 24 15 35 19 12 164 18 П СОШ №42 9 36 11 20 11 43 9 34 173 19 А СОШ№119 45 25 12 12 4 30 8 41 177 20 С СОШ №124 4 12 24 21 20 31 22 43 177 20 С СОШ №156 22 27 29 24 14 45 14 2 177 20 С СОШ №47 27 34 36 14 8 6 20 33 178 21 А СОШ №147 19 38 43 25 18 2 18 16 179 22 П СОШ №127 6 40 37 10 21 47 12 6 179 22 Н-С СОШ №43 20 22 27 22 22 19 20 28 180 23 К СОШ №67 40 27 38 5 9 37 5 20 181 24 К СОШ №8 36 26 18 2 16 48 12 23 181 24 А СОШ №117 26 20 30 20 16 27 13 30 182 25 Н-С СОШ №38 13 41 19 6 12 36 20 36 183 26 С Школа №181 51 28 17 17 10 5 19 38 185 27 А СОШ №77 35 24 31 20 1 29 15 31 186 28 П СОШ №97 25 30 46 26 25 1 14 21 188 29 М СОШ №99 50 39 21 7 16 32 20 5 190 30 К СОШ №153 15 35 32 17 18 49 9 19 194 31 В СОШ №41 46 11 23 27 18 33 17 35 210 32 К СОШ №32 39 37 28 20 10 17 22 40 213 33 П СОШ №150 41 43 35 28 12 20 23 11 213 33 М СОШ №87 31 22 33 23 16 41 22 27 215 34 П СОШ №73 49 13 49 31 27 11 17 35 232 35 Н-С СОШ №31 48 45 45 17 14 18 17 32 236 36 В СОШ №14 43 42 26 29 26 10 18 43 237 37 П СОШ №173 38 17 40 19 23 42 19 39 237 37 С ООШ 108 56 28 51 28 14 2 22 39 240 38 П СОШ №88 37 20 48 30 23 34 15 33 240 38 А СОШ№112 47 21 39 24 18 40 21 37 247 39 П СОШ №136 21 30 45 21 27 43 19 42 248 40 А ООШ 168 31 52 40 21 26 28 24 27 249 41 А ООШ 115 54 45 45 25 18 7 27 36 257 42 П ООШ 17 25 47 49 24 27 18 25 47 262 43 НС ООШ 25 26 49 48 31 15 27 26 41 263 44

«Понтов много, толку мало»: дают ли знания в элитных школах

Среди школ с углубленным изучением отдельных предметов на первом месте школа №33. Построена в 2008 году и считается элитной по меркам Авиастроительного района Казани. Директор этой школы Неля Шаяхметова, экс-завуч гимназии №122 (тоже входящих в список элитных), фактически сделала филиал 122-й, переняв традиции. Тем не менее поток желающих большой, о чем говорит высокая стоимость подготовительных курсов — 21 тыс. рублей в год. По качеству образования школа на 9-м месте, по здоровьесберегающей деятельности — на 32-м. Вытащили ее в лидеры общего рейтинга национальное образование, управление, воспитательная работа и работа с одаренными детьми.

На первом месте по качеству образования школа №179 (хотя данные ЕГЭ за 2017 год говорят об обратном: по русскому — 69,1, а по математике — 46,4). Впрочем, в этом году школа похвасталась тем, что подготовила четырех «стобалльников». В общем рейтинге школа на 5-м месте. По отзывам родителей, заведение переполнено и туда даже на подготовишку берут только по прописке. Родители пишут, что в этом году в первые классы набрали по 42 человека и парт всем не хватает.

На втором месте по качеству образования — школа №18 с углубленным изучением английского языка. Судя по данным ЕГЭ за прошлый год, там неплохо преподают русский язык (76,3 средний балл), с математикой намного хуже (средний балл — 49,6). В общем рейтинге школа на 7-м месте. На форуме «Супермамки» пишут, что в школе «кроме английского, нормально предметы не преподаются. Ну, возможно, стоит еще выделить русский и литературу». «Если у ребенка есть математические наклонности, то 18 школу можно рассматривать как подготовку к 131, они рядом и на подготовительные курсы ходить удобно». Тем не менее в этом году школа выпустила трех «стобалльника» по ЕГЭ.

На третьем месте по качеству образования — школа №39 тоже с углубленным изучением английского языка. В общем рейтинге школа на 2-м месте. Средний балл ЕГЭ по русскому 72,9, математике — 57,8. Школу относят к категории элитных, в которые сложно поступить. «Вообще, можно хоть с какого района поступить через «благотворительный» кабинет. Сдают деньги в фонд класса, школы, в какой-то попечительский совет еще. В общем, понтов много, толку мало. Единственный плюс — контингент, дети из приличных семей, никаких асоциальных, неблагополучных и прочее», — пишут родители.

Район Наименование ОУ Качество образования Национальное образование Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми Воспитательная работа Воспитание здорового образа жизни Обеспечение безоопасности и здоровьесберегающая деятельность Качество развития кадров Управление Обшая сумма баллов Общий рейтинг А СОШ №33 9 2 2 3 2 32 3 2 55 1 В СОШ №39 3 14 1 15 15 11 1 9 69 2 Н-С СОШ №146 10 26 8 15 3 2 12 5 81 3 С СОШ №141 5 12 14 8 8 23 7 7 84 4 Н-С СОШ №179 1 8 9 10 1 28 14 15 86 5 Н-С СОШ №170 21 6 14 5 7 19 2 12 86 5 С СОШ №72 11 23 3 15 17 15 7 4 95 6 В СОШ №18 2 17 5 4 15 16 17 25 101 7 С СОШ №171 15 1 20 10 14 17 13 16 106 8 Н-С СОШ №165 6 11 17 18 20 13 16 6 107 9 Н-С СОШ №23 8 25 13 6 14 12 8 28 114 10 Н-С СОШ №9 4 15 4 20 4 21 26 23 117 11 Н-С СОШ №113 40 4 15 12 4 1 11 30 117 11 С СОШ №167 20 3 10 1 19 29 5 33 120 12 К СОШ №70 12 10 11 6 5 18 25 34 121 13 А СОШ №62 19 5 12 6 10 14 28 27 121 13 Н-С СОШ №85 25 9 19 9 6 24 9 26 127 14 Н-С СОШ №132 13 32 18 22 3 5 20 22 135 15 Н-С СОШ №71 35 7 27 7 19 7 6 29 137 16 С СОШ №22 7 27 26 14 9 31 25 1 140 17 С СОШ №86 41 30 6 21 13 6 7 17 141 18 К СОШ №81 18 25 25 16 7 4 29 18 142 19 К СОШ №151 22 19 7 20 14 35 15 11 143 20 П СОШ №24 17 21 28 23 15 25 4 10 143 20 В СОШ №80 34 5 33 11 18 10 30 13 154 21 Н-С СОШ №89 23 20 22 8 9 26 24 24 156 22 С СОШ №144 14 16 16 17 24 34 8 30 159 23 М СОШ №120 30 34 30 13 13 8 23 17 168 24 К СОШ №137 27 33 37 2 14 22 27 8 170 25 П СОШ №82 16 36 36 23 22 9 28 3 173 26 А СОШ №54 26 37 21 10 12 24 21 24 175 27 П СОШ №68 28 13 38 22 21 20 19 19 180 28 М СОШ №65 29 18 35 16 11 30 22 23 184 29 Н-С СОШ №143 36 35 29 20 10 27 10 21 188 30 М СОШ №55 32 18 31 24 10 39 29 14 197 31 С СОШ №15 31 31 26 19 16 26 18 31 198 32 С СОШ №84 24 30 24 13 17 38 22 32 200 33 К СОШ №135 37 29 34 13 22 37 22 20 214 34 П СОШ №48 33 24 39 26 26 3 31 36 218 35 П СОШ №10 38 22 32 24 23 33 28 35 235 36 В СОШ №1 39 28 40 25 25 36 28 34 255 37

Гимназии и лицеи оправдывают статус

В рейтинге гимназий и лицеев на первом месте лицей №177. При этом по качеству образования учреждение на 6-м месте, хотя в прошлом году лицей показал неплохие результаты — 78,9 баллов по русскому языку и 64,2 по математике. В этом году там подготовили четырех «стобалльников». Между собой родители называют лицей муравейником — там учатся 1 825 человек, это самое большое по численности учебное заведение Татарстана.

На первом месте по качеству образования гимназия №139, она имела неплохие результаты ЕГЭ в прошлом году (78 баллов по русскому и 59 по математике), а в этом подготовила трех «стобалльников». «Зарубили» гимназию показатели по национальному образованию — 42-е место. Среди родителей заведение считается престижным, говорят, особенно хорошо здесь преподают естественно-научные дисциплины.

На втором месте по качеству образования оказалась гимназия №7 Ново-Савиновского района, в общем рейтинге она на 4-м месте. Высокие показатели у гимназии по воспитательной работе и по работе с одаренными детьми. Про среднему баллу ЕГЭ в прошлом году гимназия была на 2-м месте (83,2 балла по русскому и 69,6 по математике). В этом году выпустила одного «стобалльника». О школе ходят легенды, характерные для всех рейтинговымх школ — говорят и о благотворительных взносах и о том, что многие казанцы квартиры покупают в домах микрорайона, лишь бы попасть по прописке.

На 3-м месте по качеству образования и на 2-м в общем зачете — гимназия №19. Ее в Казани называют «метшинской» за то, что учились там дети мэра Казани. Учебное заведение пару раз оскандалилось — замдиректора даже арестовывали по подозрению во взятке. Интересно, что пикантное прошлое руководству учебного заведения не аукнулось. Напротив, директор возглавил частную Международную школу в Казани, куда из 19-й и других престижных гимназий перешли дети местных чиновников. В этом году гимназия подготовила одного «стобалльника». Результаты ЕГЭ в прошлом году неплохие — 77,2 по русскому и 64,4 по математике.

Статус лицея или гимназии дается учебным заведениям оправданно — результаты ЕГЭ там заметно выше, чем в организациях, имеющих статус школы. Среди таких можно отметить гимназию №122, получившую 3-е место в общем зачете, 4-е — по образованию и первое по работе с одаренными детьми. В этом году она подготовила пятерых «стобалльников» — трех по русскому и двух по информатике.

Район Наименование ОУ Качество образования Национальное образование Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми Воспитательная работа Воспитание здорового образа жизни Обеспечение безоопасности и здоровьесберегающая деятельность Качество развития кадров Управление Обшая сумма баллов Общий рейтинг Н-С лицей №177 6 17 7 2 5 6 7 10 60 1 П Гимназия №19 3 14 2 11 19 4 6 2 61 2 М Гимназия №122 4 32 1 3 10 2 12 16 80 3 Н-С Гимназия №7 2 21 3 4 11 7 18 16 82 4 М Гимназия№ 2 10 1 21 8 20 8 10 6 84 5 П Лицей №83 11 18 4 12 3 35 8 9 100 6 С Лицей №121 16 16 8 6 2 41 5 10 104 7 П Гимназия №139 1 42 16 11 18 10 1 11 110 8 П Лицей №78 9 23 20 17 4 27 9 4 113 9 Н-С Гимназия №155 22 4 10 18 10 18 11 27 120 10 П Лицей №35 13 9 32 5 15 37 4 7 122 11 С Лицей №149 20 2 34 15 8 9 22 18 128 12 П Гимназия №6 17 25 15 14 1 31 3 23 129 13 С Лицей №159 8 35 14 1 13 19 14 26 130 14 В Гимназия №27 46 8 30 20 21 6 2 20 153 15 М Гимназия №102 14 27 6 7 16 46 12 28 156 16 В Гимназия №1 34 15 48 20 26 1 13 12 169 17 М Гимназия №17 15 10 35 31 18 5 25 31 170 18 С Гимназия №90 35 5 24 9 22 14 28 34 171 19 К Гимназия №3 53 13 19 15 22 3 34 17 176 20 М Гимназия №94 19 53 5 10 7 26 23 40 183 21 М Гимназия №75 33 43 11 14 5 45 33 3 187 22 С Лицей-инженерный центр 5 49 22 13 32 50 16 1 188 23 М Гимназия №12 23 3 45 14 24 23 26 30 188 23 В Гимназия №96 7 40 13 26 14 48 19 24 191 24 С Гимназия №93 31 35 9 18 25 22 15 39 194 25 А Гимназия №37 12 34 31 26 14 17 32 30 196 26 А Гимназия №5 28 7 43 33 25 18 38 8 200 27 С Гимназия №8 37 33 17 26 19 47 18 5 202 28 С Гимназия №11 27 6 50 24 28 11 32 29 207 29 С Гимназия №125 18 37 28 15 24 39 13 34 208 30 К Гимназия №152 45 31 29 13 6 29 21 35 209 31 В Лицей №5 36 41 25 16 16 49 15 14 212 32 С Гимназия №20 44 12 37 15 31 20 30 32 221 33 К Гимназия №15 38 28 47 7 19 24 24 36 223 34 А Гимназия №36 25 43 18 25 26 33 29 25 224 35 П Гимназия №40 50 46 27 3 15 36 29 21 227 36 А Гимназия №10 48 19 39 35 9 4 36 39 229 37 В Лицей №116 21 39 33 34 28 30 22 23 230 38 М Гимназия №9 43 36 12 17 20 38 23 41 230 38 П Гимназия №16 30 22 23 22 24 44 27 39 231 39 С Гимназия №180 55 20 40 29 12 15 17 44 232 40 П Гимназия №52 26 38 42 23 23 20 20 41 233 41 К Гимназия №4 49 17 46 21 14 39 10 45 241 42 К Гимназия №50 52 45 52 19 13 25 35 13 254 43 П Гимназия №18 32 29 41 36 25 28 25 41 257 44 П Гимназия №21 42 44 47 32 27 13 28 27 260 45 А Лицей №26 41 26 51 33 18 12 37 42 260 45 В Гимназия №3 24 48 38 7 30 32 35 46 260 45 С Гимназия 140 40 51 36 22 17 43 32 20 261 46 Н-С Гимназия №13 47 11 54 31 28 21 33 37 262 47 С Гимназия №126 39 47 26 25 29 34 34 33 267 48 А Гимназия №14 51 24 53 30 18 16 34 43 269 49 В Гимназия №28 29 50 49 27 21 42 25 30 273 50 С Лицей №110 54 52 44 28 28 40 31 19 296 51

Парадокс рейтинга: рекорд по «стобалльникам», лучшие результаты ЕГЭ — и всего лишь пятое место по качеству образования

Еще одна категория — нетиповые учебные заведения, прием в которые осуществляется на конкурсной основе. Первое место в общем рейтинге занял лицей-интернат №2. Открывался он как татаро-турецкий лицей, сейчас просто лицей, куда принимают только мальчиков. По качеству образования лицей на 3-м месте. В этом году он выпустил двух «стобалльников», в прошлом году средний балл по русскому был 78,2, по математике 64,3 — не так много для учебного заведения, позиционирующего себя школой для «одаренных детей».

На первом месте по качеству образования и на втором в общем зачете — IT-лицей. Прием туда также осуществляется по конкурсу, в учреждение едут не только из городов Татарстана, но и соседних регионов. Средний балл по русскому 83, по математике — 75,3, в этом году лицей подготовил семь «стобалльников».

На втором месте по качеству образования оказался лицей имени Лобачевского при КФУ. В этом году он подготовил четырех «стобалльников». В прошлом был в первой десятке по среднему баллу ЕГЭ (80,8 по русскому и 72,3 по математике).

А вот лицей №131 Казани составители рейтинга опустили на пятое место по образованию, и это несмотря на то что в этом году он подготовил максимальное количество «стобалльников» — 10 человек, а в прошлом был на первом месте в республике по среднему баллу ЕГЭ (83,2 по русскому языку и 78,3 по математике).

Район Наименование ОУ Качество образования Национальное образование Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми Воспитательная работа Воспитание здорового образа жизни Обеспечение безоопасности и здоровьесберегающая деятельность Качество развития кадров Управление Обшая сумма баллов Общий рейтинг М Лицей-интернат № 2 3 2 3 4 6 1 2 2 23 1 П IT-лицей 1 5 2 2 5 2 2 5 24 2 В Лицей №131 5 4 1 5 4 1 4 3 27 3 Н-С Лицей-интернат №7 7 3 6 1 2 3 5 1 28 4 В Лицей К(П)ФУ 2 6 4 3 8 1 3 4 31 5 К Гимназия-интернат №4 6 1 7 4 1 1 6 6 32 6 В СОШИ «СОлНЦе» 4 7 5 6 7 3 7 7 46 7 А Лицей №145 8 8 8 3 3 4 5 8 47 8

В лучшие вузы Москвы поступают дети или родители?

Высокое качество образования в вышеназванных школах подтверждает и независимый рейтинг агентства «Эксперт». Ежегодно оно составляет топ-100 школ с наибольшей концентрацией выпускников, поступающих в лучшие вузы страны, — МГУ, ВШЭ, МГТУ, МФТИ, МИФИ. Среди казанских учебных заведений в рейтинге конкурентоспособности выпускников отметились:

IT-лицей — 32-е место,

лицей №131 — 38-е место,

лицей имени Лобачевского — 56-е место,

школа №18 — 84-е место.

Лицей №131 Казани также вошел в топ-50 лучших учебных заведений страны, готовящих по «техническим, естественно-научным и точным наукам». Школа №18 Казани вошла в топ-50 лучших школ по направлению «Экономика и управление».

Также RAEX составил топ-300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Туда попало восемь казанских учебных заведений*.

22-е место у лицея №131 — 65 поступивших на бюджет, из них 11 по результатам олимпиады и 19 — поступили на коммерческое основе.

На 54-м месте лицей имени Лобачевского, который отличился 34 выпускниками на бюджете и столькими же на платном отделении. Олимпиадников — 4.

На 107-м месте оказалась элитная гимназия №19. Но только благодаря «способностям» родителей — 15 человек на бюджете и 36 платников. Поступивших по результатам олимпиад — 3.

На 131-м месте IT-лицей: 29 бюджетников, 12 платников и один олимпиадник.

На 155-м месте элитная гимназия №7, в которой, судя по количеству поступивших на бюджет и платное отделение, тоже отличились родители — 15 бюджетников, 20 «платников» и 4 олимпиадника.

Аналогичная ситуация в школе №18 — 19 бюджетников и 25 платников, 0 — олимпиадников и 160-е место в рейтинге.

Элитная 39-я школа Казани тоже отличилась благодаря выдающимся родителям — 5 бюджетников, 43 «платника», 0 олимпиадников и 170-е место в рейтинге.

Замыкает, несмотря на большее количество выпускников, поступивших самостоятельно, гимназия №102: 16 человек поступило по баллам ЕГЭ, 22 — на коммерческой основе.

*указывается среднее количество выпускников за 2016-2017 годы.