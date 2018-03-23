Заместить директора: где завучи в Казани получают больше своих шефов

Рейтинг завучей казанских школ по среднемесячной зарплате в 2017 году

По данным аналитической службы «Реального времени», продолжающей анализировать доходы высших управленцев казанских средних учебных заведений, на оплату работы более 1000 завучей Казани в 2017 году ушло полмиллиарда рублей. Мы узнали, что два самых высокооплачиваемых завуча Казани работают в «метшинской» гимназии, а самый высокооплачиваемый директор школы Казани «увел» за собой в только что открывшейся лицей пять завучей, «обезглавив» элитный лицей №121, а также почему сам статус лицея может повысить зарплату замдиректора в полтора раза. Из нашего материала вы также узнаете, что замдиректора, поставившая в прошлом году мюзикл по Виктору Гюгю в стенах школы, получает больше своего директора и где работают «самые дорогие» учительницы английского языка и математики.

В каждом учебном заведении, как известно, помимо директора, есть завучи, численность которых зависит от количества учеников и педагогов. И если в прошлом году, согласно данным аналитической службы «Реального времени», в казанских школах, гимназиях и лицеях работало 902 завуча (замдиректоров) — в 2017 году их число уже перевалило за тысячу, достигнув отметки 1013. Средняя зарплата завуча казанской школы в 2017 году выросла почти на 4%, составив 43,5 тыс. рублей. Это больше, чем средняя зарплата казанского учителя (32,3 тыс. рублей), но меньше средней зарплаты директора (57 тыс. рублей — см. наш материал о зарплатах директоров казанских школ в 2017 году).

По-прежнему разница в доходах высокооплачиваемых завучей и низкооплачиваемых — более чем десятикратная. Самая маленькая зарплата — 10,3 тыс. рублей, самая высокая — 121,8 тыс. рублей. В 2017 году на зарплаты завучей ушло 530 млн рублей, что на 26% больше, чем в 2016 году (420 млн рублей).

Два самых высокооплачиваемых завуча в Казани работают в «метшинской» гимназии

Как и по итогам 2016 года, самым высокоплачиваемым завучем по итогам 2017 года стала Ирина Петрова, заместитель директора по учебной работе в начальной школе в 19-й гимназии. Среднемесячная зарплата Ирины Николаевны в 2017 году выросла на 15% (со 105,6 тыс. рублей в 2016 году) и составила 121,8 тыс. рублей (или почти 1,5 млн рублей в год). У Петровой высшая квалификационная категория, стаж — 28 лет, награждена грамотами Казани и казанского исполкома, обладатель гранта «Наш лучший учитель» за 2014 год.

Гимназия №19 — заведение большое, здесь учится 1486 детей, преподают 102 педагога. Директор этой гимназии Андрей Талманов, экс-замруководителя аппарата исполкома Казани, занял в нашем зарплатном рейтинге директоров казанских школ второе место, получая в месяц 138,5 тыс. рублей. Мы уже писали о том, что гимназию, прозванную в народе «метшинской», последние годы сотрясают скандалы: прокуратура и Минобрнауки РТ который год выступают против незаконных поборов с родителей в пользу «благотворительного фонда». Однако в казанском исполкоме дело пока спускают на тормозах, да и часть родителей не против «поборов». Напомним, в 2016 году гимназия занимала первое место в рейтинге казанских лицеев/гимназий, но в 2017-м она опустилась на 7-е. В рейтинге учебных заведений по числу баллов, набранных учениками на ЕГЭ, гимназия №19 заняла в 2017 году лишь 22-е место по русскому языку и 19-е — по математике.

Гимназия №19 — заведение большое, здесь учится 1486 детей, преподают 102 педагога. Фото kazan-photo.ru



Та же гимназия №19 застолбила и второе место в нашем рейтинге: замдиректора по иностранным языкам Гузель Шакирзянова в месяц получает 93,5 тыс. рублей (или 1,12 млн рублей в год), ее зарплата за год выросла вообще на 22% — что объясняется и большим кругом обязанностей: она курирует и учителей английского языка, и параллель 10 классов, и питание, и семейное обучение, и самообразование. Педагогический стаж Шакирзяновой — 15 лет.

Всего в гимзании №19 девять замдиректоров, средняя зарплата которых составляет 71,6 тыс. рублей: в год на их зарплаты уходит 7,7 млн рублей.

Как самый высокооплачиваемый директор «увел» за собой в новый лицей пять завучей, «обезглавив» элитный лицей №121

Тройку самых высокооплачиваемых завучей закрывает Полина Сулейманова (высшая квалификационная категория, стаж 10 лет), ранее работавшая в лицее №121, а в 2017 году перешедшая на должность заместителя директора по учебной работе в «Лицей-Инженерный центр» Советского района Казани. В месяц в новом лицее она получает 87,5 тыс. рублей в месяц (или 1,05 млн рублей в год). К слову, год назад Сулейманова, получая в лицее №121 (в том же Советском районе) 83 тыс. рублей в месяц, занимала в нашем рейтинге второе место. Напомним, «Лицей-Инженерный центр», осуществляющий сетевое взаимодействие с КНИТУ-КАИ, КМПО и КОМЗ, открылся не так давно, в 2016 году, на улице Аделя Кутуя. В него вошли детский сад, интеллектуально-лингвистическая школа для начальных классов и непосредственно лицей.

Очевидно, что Сулейманова перешла в «Инженерный центр» за своим шефом, экс-директором лицея №121 Венерой Хайрутдиновой (самый высокооплачиваемый директор школы в Казани), которая этот «Инженерный центр» в январе 2017 года возглавила. Зарплатой подчиненную Хайрутдинова не обидела.

К слову, новый проект казанских властей — «Лицей-Инженерный центр» — вообще не обижает своих завучей, которых у него семь «штук». Средняя зарплата у них чуть меньше, чем в 19-й гимназии: 70 тыс. рублей в месяц (или 5,8 млн рублей в год на всех). В топ-10, как и в случае с 19-й гимназией, «Лицей-Инженерный центр» также представлен двумя завучами. Помимо Сулеймановой, это Руфина Давлетбаева, получающая в месяц 77,8 тыс. рублей (восьмое место в нашем рейтинге). Разумеется, и Давлетбаева — бывшая подчиненная Хайрутдиновой в лицее №121, где она занимала ту же должность замдиректора и руководила Центром дополнительного образованию (в «Лицее-Инженерном центре» она замдиректора по тому же дополнительному образованию). Давлетбаева — педагог высшей квалификационной категории со стажем в 28 лет. В сентябре 2017 года Давлетбаеву и Сулейманову наградили грамотами Министерства образования и науки РТ.

Получающая 73,3 тыс. рублей в месяц замдиректора «Инженерного центра» Эльмира Митрофанова (17-я в нашем рейтинге) тоже перешла сюда из лицея №121 вслед за Венерой Хайрутдиновой. Получающая 67,2 тыс. рублей в месяц Гульнара Галеева — тоже бывший работник лицея №121 (где была замдиректора по УВР). Вслед за Венерой Хайрутдиновой из лицея №121 в «Лицей-Инженерный центр» перешли также замдиректора Екатерина Гаврилова (66,6 тыс. рублей в месяц) и Асия Ярмушева (50,9 тыс. рублей в месяц).

«Лицей-Инженерный центр», осуществляющий сетевое взаимодействие с КНИТУ-КАИ, КМПО и КОМЗ, открылся в 2016 году. Фото tatcenter.ru



Средняя зарплата замдиректора в «Инженерном центре» на 10 тыс. рублей выше, чем в 121-м

В прошлом году мы писали, что в лицее №121 работали 11 завучей с минимальной зарплатой в 32 тыс. рублей. За год зарплаты завучам здесь существенно подтянули (теперь минималка — 46 тыс. рублей). Правда, не всем. Так, остались работать в том же лицей, не перейдя в «Инженерный центр», замдиректора Альфия Нигматуллина, заместитель директора по учебной работе по вопросам национального образования (46 тыс. рублей в месяц), и два завуча, получавшие в 2016 году больше 70 тыс рублей: замдиректора по учебной работе Елена Минуллина (ее зарплата как раз сократилась на 7% и составила 68,8 тыс. рублей), замдиректора по учебной работе Марина Успенская (зарплата которой выросла всего на 1% до 73,7 тыс. рублей) и замдиректора по хозяйственной работе Инна Мингалеева, которой зарплату «урезали» сразу на 23%, до 55,7 тыс. рублей.

Решение пятерых завучей лицея №121 перейти на новую работу можно понять: если в новом «Лицее-Инженерном центре» средняя зарплата замдиректоров по итогам 2017 года составляет 70 тыс. рублей, то в лицее №121 — 59,3 тыс. рублей. Тем не менее за лицеем по-прежнему идет шлейф славы и престижности (который «Инженерному центре» придется нарабатывать годами): он победитель национального проекта «Образование» — «за внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, привлечение педагогов и учащихся в учебно-исследовательскую, интеллектуально-творческую деятельность»; победитель конкурса «Школа года РТ — 2005» в номинации «Социальное партнерство», в 2007 году был лучшей школой по привлечению внебюджетных средств. И входит в топ-500 лучших школ РФ (составленный Минобранауки РФ). Напомним также, что, согласно рейтингу образовательных учреждений Казани по итогам 2015/2016 года, лицей №121 под руководством Хайрутдиновой занимал четвертое место среди лицеев и гимназий (рейтинги формируются отдельно для обычных школ, школ углубленного изучения предметов, гимназий/лицеев и нетиповых школ). Правда, в рейтинге по числу набранных учениками баллов ЕГЭ в 2017 году (уже, стало быть, под новым руководством и с почти новой командой завучей) элитный лицей №121 занял лишь 52-е место по знанию математике (набрав 55,1 балла) и 32-е место по знанию русского языка (набрав 75,3 балла).

В топ-10 «Лицей-Инженерный центр» представлен двумя завучами. Фото 1ecenter.ru

Как статус «лицея» повышает зарплату завучу в полтора раза

С прошлогоднего девятого сразу на четвертое место в нашем рейтинге переместилась замдиректора школы №146 (основана в 1991 году как СОШ с углубленным изучением отдельных предметов — 94 педагога преподают 1413 ученикам) по общим вопросам Гульнара Валеева, которой зарплату повысили почти на 10 тысяч (на 13%): с 74,7 тыс. рублей до 84,4 тыс. рублей. Напомним, директор школы №146 Диляра Каримова замыкает тройку самых высокооплачиваемых руководителей среднего образования, зарплата которой в 2017 году выросла на 12% и составила 128,4 тыс. рублей. Школа №146, как и лицей №121, в прошлом году вошла в перечень 500 лучших образовательных организаций России. В рейтинге казанских учебных заведений по разряду школ с углубленным изучением предметов 146-я школа с углубленным изучением отдельных предметов поднялась в 2017 году с 6-го места на первое. Впрочем, в рейтинге ЕГЭ школа по знанию детьми русского языка заняла в 2017 году только 16-е место (набрав 78,5 балла), а по знанию математики лишь 40-е со средним баллом 56,8.

Всего в школе №146 восемь замдиректоров со средней зарплатой в 50,2 тыс. рублей: ни один завуч, кроме Валеевой, не получает зарплату выше 80 тыс. рублей. Так, вторая по величине зарплата у замдиректора Саодат Рахмановой — всего 53 тыс. рублей. Ни один замдиректора, кроме Валеевой, не входит не только в топ-10 по высоким зарплатам среди завучей казанских школ, но даже в топ-100.

Ворвалась в топ-10 зато учительница информатики и заместитель директора по воспитательной работе лицея №78 «Фарватер» Светлана Харитонова, зарплата которой в 2017 году выросла более чем в полтора раза: с 53,2 тыс. до 83 тыс. рублей. К слову, директор лицея №78 Альфия Урманчеева в рейтинге доходов директоров казанских школ занимает только 15-е место, и, вы не поверите, получает меньше, чем ее же заместитель, несмотря на тоже впечатляющий рост зарплаты в 2017 году (на 57%): 77,5 тыс. рублей. Объясняться внезапно высокий рост зарплат может объясняться тем, что до 2017 года «Фарватер» не был лицеем, а был ресурсным Центром инклюзивного образования РТ, где были созданы условия для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников. Статус лицея он получил в январе 2017 года, став «образовательным центром». На базе школы №78 Приволжского района Казани сначала был создан ресурсный Центр инклюзивного образования, объединяющий деятельность городского реабилитационного центра детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии, детской поликлиники, органов соцзащиты и центра детского творчества «Олимп». В 11 классах на начало 2017 года обучалось 119 учащихся с проблемами опорно-двигательного аппарата и еще 28 ребят с различными заболеваниями — в обычных классах лицея. Всего здесь учатся 1230 детей, преподают 113 педагогов.

Действительно, в 2016 году еще будучи школой, №78 занимал второе место в рейтинге казанских школ. В 2017 году он уже «соревновался» среди лицеев и гимназий, и занял в итоге 14-е место среди них. В рейтинге ЕГЭ по русскому языку лицей №78 в 2017 году занял только 45-е место, набрав 73,1 балла, по математике лишь 55-е место, набрав 54,8 балла.

В лицее №78 «Фарватер»учатся 1230 детей, преподают 113 педагогов

Как завуч, поставившая мюзикл по Гюгю в стенах школы, получает больше своего директора

На шестое место с восьмого переместилась замдиректора школы №33 с углубленным изучением отдельных предметов Ляйсян Ибатуллина (педагогический стаж 19 лет, первая квалификационная категория, почетная грамота Минобрнауки РТ), чья зарплата выросла на 9% в 2017 году, и составила 81,7 тыс. рублей. Школа основана только в 2008 году, в ней учится уже 1190 детей. В рейтинге управления образования школа в 2016 году среди школ с углубленным изучением предметов занимала первое место, но в 2017 году опустилась на четвертое. В рейтинге ЕГЭ по числу набранных баллов по русскому языку, впрочем, школа №33 находится всего только на 66 месте (71,1 балла), по математике — аж на 88-м месте (49,7 балла). Ибатуллину можно найти в составе избирательной комиссии №40 города Казани (по адресу школы №33) — ее сюда секретарем рекомендовала «Аграрная партия России». Завуч также время от времени ведет свой блог, где в мае прошлого года рассказала о том, как поставила мюзикл (!) по роману Гюго «Гаврош», в котором задействовала на сцене театра школы L'arc-en-ciel 150 человек. То есть высокую зарплату Ибатуллина получает явно не зря!

Если в прошлом году в школе работало 11 человек со средней зарплатой 34,1 тыс. рублей, то в 2017-м — уже 13, и со средней зарплатой в 56 тыс. рублей. Отчасти это объясняется наймом на работу еще двух завучей, Эльмиры Хамитовой и Натальи Логиной с зарплатами в 76 и 71,5 тыс. рублей. К слову, школа №33 — еще один пример, где директор получает меньше своих завучей: так, Нелля Шаяхметова в 2017 году получала лишь 75,5 тыс. рублей (16-е место в нашем рейтинге).

Самые высокооплачиваемые «учительницы английского языка и математики» работают в лицеях №177 и №83

На седьмом месте — замдиректора лицея №177 с углубленным изучением предметов Елена Мурзина, зарплата которой выросла в 2017 году на 18%, и составила 78,4 тыс. рублей. Напомним, директор заведения, построенного в 2008 году (здесь 114 педагогов преподают 1693 детям) Ильдар Имамов — пятый среди самых высокооплачиваемых руководителей казанских школ. В рейтинге казанских лицеев лицей №177 в 2017 году поднялся с 12-го места сразу на 4-е. По знанию учениками математики в рейтинге по ЕГЭ лицей в 2017 году занял 21-е место, по русскому языку — 14-е. У самой Мурзиной — первая квалификационная категория, педагогический стаж 26 лет. Всего в лицее 10 замдиректоров, средняя зарплата которых составляет 59,7 тыс. рублей.

Школа №33 основана только в 2008 году, в ней учится 1190 детей. Фото kazan33.ru

На девятом месте — замдиректора лицея №83 («Центр образования») Эльвира Алиева, которая в месяц получает 77,7 тыс. рублей. У Алиевой — высшая квалификационная категория, педагогический стаж 31 год. Она — заслуженный учитель РТ, победитель гранта «Наш лучший учитель» за 2012 год, лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Современный учитель-2014» в номинации «Моя лучшая презентация». На сайте «Инфоурок» у Алиевой восемь выложенных материалов. Как пишет сама Алиева, ее методическая тема — «Развитие математических способностей у учащихся младших классов», она увлекается «сбором материала по логике, олимпиадным заданиям, творческим». Напомним, директор лицея №83 Диляра Бикуева занимает восьмое место в нашем зарплатном рейтинге директоров казанских школ (87,9 тыс. рублей). Сам лицей с естественно-научным и техническим уклоном был основан в 1973 году, сегодня в нем 90 педагогов преподают 1535 ученикам. Всего в лицее — 12 замдиректоров со средней зарплатой 51,7 тыс. рублей. В рейтинге казанских лицеев/гимназий лицей №83 в 2017 году поднялся с 16-го на 13-е место. В рейтинге ЕГЭ по знанию учениками лицея русского языка лицей занимает 29-е место (75,7 — средний балл), по знанию математики — 24-е место (средний балл — 62,6).

Наконец, десятку самых высокооплачиваемых замдиректоров закрывает замдиректора по учебной работе, учитель английского языка высшей квалификационной категории, куратор педагогической практики гимназии №122 Галина Панферова, зарплата которой в прошлом году выросла на 13%, и составила 77,5 тыс. рублей. В гимназии учится 1211 детей, преподают 96 педагогов. Директор гимназии №122 Ольга Тигина занимает в нашем рейтинге лишь 14-е место, получая 83 тыс. рублей в месяц. Гимназия №122 второй год подряд занимает второе место в рейтинге казанских лицеев/гимназий. Отметим также, что в рейтинге ЕГЭ у гимназии №122 — один из самых высоких показателей по русскому языку, она занимает 8-е место, набрав в 2017 году 80,1 балла. Правда, по математике гимназия занимает лишь 43-е место, набрав всего 56,1 балла.

Зарплаты заместителей директоров общеобразовательных учреждений г.Казани

№№ Наименование учреждения (сокращенное) Фамилия, имя, отчество Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2016 год за счет всех источников финансирования Изменение 1 МАОУ «Гимназия № 19» Петрова Ирина Николаевна 121.867,91 105.581,00 15% 2 МАОУ «Гимназия № 19» Шакирзянова Гузель Рафкатовна 93.435,92 76.670,20 22% 3 МАОУ " Лицей-Инженерный центр" Советского района г. Казани Сулейманова Полина Владиславовна 87.594,76 83.022,57 6% 4 МАОУ «СОШ № 146 СУИОП» Валеева Гульгена Рустамовна 84.350,87 74.769,22 13% 5 МБОУ «Лицей № 78» Харитонова Светлана Александровна 82.999,35 53.218,97 56% 6 МБОУ СОШ № 33 Ибатуллина Ляйсян Бахтигариевна 81.708,66 74.851,07 9% 7 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 177 СУИОП» Мурзина Елена Сергеевна 78.417,86 66.737,03 18% 8 МАОУ " Лицей-Инженерный центр" Советского района г. Казани Давлетбаева Руфина Маликовна 77.815,50 — 9 МБОУ «Лицей № 83 — Центр образования» Алиева Эльвира Эроглановна 77.715,56 78.382,99 -1%