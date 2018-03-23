Новости аналитики

08:40 МСК
Новости раздела
Аналитика

Заместить директора: где завучи в Казани получают больше своих шефов

07:00, 23.03.2018 11

Рейтинг завучей казанских школ по среднемесячной зарплате в 2017 году

Заместить директора: где завучи в Казани получают больше своих шефов Фото: gymn19.ru

По данным аналитической службы «Реального времени», продолжающей анализировать доходы высших управленцев казанских средних учебных заведений, на оплату работы более 1000 завучей Казани в 2017 году ушло полмиллиарда рублей. Мы узнали, что два самых высокооплачиваемых завуча Казани работают в «метшинской» гимназии, а самый высокооплачиваемый директор школы Казани «увел» за собой в только что открывшейся лицей пять завучей, «обезглавив» элитный лицей №121, а также почему сам статус лицея может повысить зарплату замдиректора в полтора раза. Из нашего материала вы также узнаете, что замдиректора, поставившая в прошлом году мюзикл по Виктору Гюгю в стенах школы, получает больше своего директора и где работают «самые дорогие» учительницы английского языка и математики.

В каждом учебном заведении, как известно, помимо директора, есть завучи, численность которых зависит от количества учеников и педагогов. И если в прошлом году, согласно данным аналитической службы «Реального времени», в казанских школах, гимназиях и лицеях работало 902 завуча (замдиректоров) — в 2017 году их число уже перевалило за тысячу, достигнув отметки 1013. Средняя зарплата завуча казанской школы в 2017 году выросла почти на 4%, составив 43,5 тыс. рублей. Это больше, чем средняя зарплата казанского учителя (32,3 тыс. рублей), но меньше средней зарплаты директора (57 тыс. рублей — см. наш материал о зарплатах директоров казанских школ в 2017 году).

По-прежнему разница в доходах высокооплачиваемых завучей и низкооплачиваемых — более чем десятикратная. Самая маленькая зарплата — 10,3 тыс. рублей, самая высокая — 121,8 тыс. рублей. В 2017 году на зарплаты завучей ушло 530 млн рублей, что на 26% больше, чем в 2016 году (420 млн рублей).

Два самых высокооплачиваемых завуча в Казани работают в «метшинской» гимназии

Как и по итогам 2016 года, самым высокоплачиваемым завучем по итогам 2017 года стала Ирина Петрова, заместитель директора по учебной работе в начальной школе в 19-й гимназии. Среднемесячная зарплата Ирины Николаевны в 2017 году выросла на 15% (со 105,6 тыс. рублей в 2016 году) и составила 121,8 тыс. рублей (или почти 1,5 млн рублей в год). У Петровой высшая квалификационная категория, стаж — 28 лет, награждена грамотами Казани и казанского исполкома, обладатель гранта «Наш лучший учитель» за 2014 год.

Гимназия №19 — заведение большое, здесь учится 1486 детей, преподают 102 педагога. Директор этой гимназии Андрей Талманов, экс-замруководителя аппарата исполкома Казани, занял в нашем зарплатном рейтинге директоров казанских школ второе место, получая в месяц 138,5 тыс. рублей. Мы уже писали о том, что гимназию, прозванную в народе «метшинской», последние годы сотрясают скандалы: прокуратура и Минобрнауки РТ который год выступают против незаконных поборов с родителей в пользу «благотворительного фонда». Однако в казанском исполкоме дело пока спускают на тормозах, да и часть родителей не против «поборов». Напомним, в 2016 году гимназия занимала первое место в рейтинге казанских лицеев/гимназий, но в 2017-м она опустилась на 7-е. В рейтинге учебных заведений по числу баллов, набранных учениками на ЕГЭ, гимназия №19 заняла в 2017 году лишь 22-е место по русскому языку и 19-е — по математике.

Гимназия №19 — заведение большое, здесь учится 1486 детей, преподают 102 педагога. Фото kazan-photo.ru

Та же гимназия №19 застолбила и второе место в нашем рейтинге: замдиректора по иностранным языкам Гузель Шакирзянова в месяц получает 93,5 тыс. рублей (или 1,12 млн рублей в год), ее зарплата за год выросла вообще на 22% — что объясняется и большим кругом обязанностей: она курирует и учителей английского языка, и параллель 10 классов, и питание, и семейное обучение, и самообразование. Педагогический стаж Шакирзяновой — 15 лет.

Всего в гимзании №19 девять замдиректоров, средняя зарплата которых составляет 71,6 тыс. рублей: в год на их зарплаты уходит 7,7 млн рублей.

Как самый высокооплачиваемый директор «увел» за собой в новый лицей пять завучей, «обезглавив» элитный лицей №121

Тройку самых высокооплачиваемых завучей закрывает Полина Сулейманова (высшая квалификационная категория, стаж 10 лет), ранее работавшая в лицее №121, а в 2017 году перешедшая на должность заместителя директора по учебной работе в «Лицей-Инженерный центр» Советского района Казани. В месяц в новом лицее она получает 87,5 тыс. рублей в месяц (или 1,05 млн рублей в год). К слову, год назад Сулейманова, получая в лицее №121 (в том же Советском районе) 83 тыс. рублей в месяц, занимала в нашем рейтинге второе место. Напомним, «Лицей-Инженерный центр», осуществляющий сетевое взаимодействие с КНИТУ-КАИ, КМПО и КОМЗ, открылся не так давно, в 2016 году, на улице Аделя Кутуя. В него вошли детский сад, интеллектуально-лингвистическая школа для начальных классов и непосредственно лицей.

Очевидно, что Сулейманова перешла в «Инженерный центр» за своим шефом, экс-директором лицея №121 Венерой Хайрутдиновой (самый высокооплачиваемый директор школы в Казани), которая этот «Инженерный центр» в январе 2017 года возглавила. Зарплатой подчиненную Хайрутдинова не обидела.

К слову, новый проект казанских властей — «Лицей-Инженерный центр» — вообще не обижает своих завучей, которых у него семь «штук». Средняя зарплата у них чуть меньше, чем в 19-й гимназии: 70 тыс. рублей в месяц (или 5,8 млн рублей в год на всех). В топ-10, как и в случае с 19-й гимназией, «Лицей-Инженерный центр» также представлен двумя завучами. Помимо Сулеймановой, это Руфина Давлетбаева, получающая в месяц 77,8 тыс. рублей (восьмое место в нашем рейтинге). Разумеется, и Давлетбаева — бывшая подчиненная Хайрутдиновой в лицее №121, где она занимала ту же должность замдиректора и руководила Центром дополнительного образованию (в «Лицее-Инженерном центре» она замдиректора по тому же дополнительному образованию). Давлетбаева — педагог высшей квалификационной категории со стажем в 28 лет. В сентябре 2017 года Давлетбаеву и Сулейманову наградили грамотами Министерства образования и науки РТ.

Получающая 73,3 тыс. рублей в месяц замдиректора «Инженерного центра» Эльмира Митрофанова (17-я в нашем рейтинге) тоже перешла сюда из лицея №121 вслед за Венерой Хайрутдиновой. Получающая 67,2 тыс. рублей в месяц Гульнара Галеева — тоже бывший работник лицея №121 (где была замдиректора по УВР). Вслед за Венерой Хайрутдиновой из лицея №121 в «Лицей-Инженерный центр» перешли также замдиректора Екатерина Гаврилова (66,6 тыс. рублей в месяц) и Асия Ярмушева (50,9 тыс. рублей в месяц).

«Лицей-Инженерный центр», осуществляющий сетевое взаимодействие с КНИТУ-КАИ, КМПО и КОМЗ, открылся в 2016 году. Фото tatcenter.ru

Средняя зарплата замдиректора в «Инженерном центре» на 10 тыс. рублей выше, чем в 121-м

В прошлом году мы писали, что в лицее №121 работали 11 завучей с минимальной зарплатой в 32 тыс. рублей. За год зарплаты завучам здесь существенно подтянули (теперь минималка — 46 тыс. рублей). Правда, не всем. Так, остались работать в том же лицей, не перейдя в «Инженерный центр», замдиректора Альфия Нигматуллина, заместитель директора по учебной работе по вопросам национального образования (46 тыс. рублей в месяц), и два завуча, получавшие в 2016 году больше 70 тыс рублей: замдиректора по учебной работе Елена Минуллина (ее зарплата как раз сократилась на 7% и составила 68,8 тыс. рублей), замдиректора по учебной работе Марина Успенская (зарплата которой выросла всего на 1% до 73,7 тыс. рублей) и замдиректора по хозяйственной работе Инна Мингалеева, которой зарплату «урезали» сразу на 23%, до 55,7 тыс. рублей.

Решение пятерых завучей лицея №121 перейти на новую работу можно понять: если в новом «Лицее-Инженерном центре» средняя зарплата замдиректоров по итогам 2017 года составляет 70 тыс. рублей, то в лицее №121 — 59,3 тыс. рублей. Тем не менее за лицеем по-прежнему идет шлейф славы и престижности (который «Инженерному центре» придется нарабатывать годами): он победитель национального проекта «Образование» — «за внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, привлечение педагогов и учащихся в учебно-исследовательскую, интеллектуально-творческую деятельность»; победитель конкурса «Школа года РТ — 2005» в номинации «Социальное партнерство», в 2007 году был лучшей школой по привлечению внебюджетных средств. И входит в топ-500 лучших школ РФ (составленный Минобранауки РФ). Напомним также, что, согласно рейтингу образовательных учреждений Казани по итогам 2015/2016 года, лицей №121 под руководством Хайрутдиновой занимал четвертое место среди лицеев и гимназий (рейтинги формируются отдельно для обычных школ, школ углубленного изучения предметов, гимназий/лицеев и нетиповых школ). Правда, в рейтинге по числу набранных учениками баллов ЕГЭ в 2017 году (уже, стало быть, под новым руководством и с почти новой командой завучей) элитный лицей №121 занял лишь 52-е место по знанию математике (набрав 55,1 балла) и 32-е место по знанию русского языка (набрав 75,3 балла).

В топ-10 «Лицей-Инженерный центр» представлен двумя завучами. Фото 1ecenter.ru

Как статус «лицея» повышает зарплату завучу в полтора раза

С прошлогоднего девятого сразу на четвертое место в нашем рейтинге переместилась замдиректора школы №146 (основана в 1991 году как СОШ с углубленным изучением отдельных предметов — 94 педагога преподают 1413 ученикам) по общим вопросам Гульнара Валеева, которой зарплату повысили почти на 10 тысяч (на 13%): с 74,7 тыс. рублей до 84,4 тыс. рублей. Напомним, директор школы №146 Диляра Каримова замыкает тройку самых высокооплачиваемых руководителей среднего образования, зарплата которой в 2017 году выросла на 12% и составила 128,4 тыс. рублей. Школа №146, как и лицей №121, в прошлом году вошла в перечень 500 лучших образовательных организаций России. В рейтинге казанских учебных заведений по разряду школ с углубленным изучением предметов 146-я школа с углубленным изучением отдельных предметов поднялась в 2017 году с 6-го места на первое. Впрочем, в рейтинге ЕГЭ школа по знанию детьми русского языка заняла в 2017 году только 16-е место (набрав 78,5 балла), а по знанию математики лишь 40-е со средним баллом 56,8.

Всего в школе №146 восемь замдиректоров со средней зарплатой в 50,2 тыс. рублей: ни один завуч, кроме Валеевой, не получает зарплату выше 80 тыс. рублей. Так, вторая по величине зарплата у замдиректора Саодат Рахмановой — всего 53 тыс. рублей. Ни один замдиректора, кроме Валеевой, не входит не только в топ-10 по высоким зарплатам среди завучей казанских школ, но даже в топ-100.

Ворвалась в топ-10 зато учительница информатики и заместитель директора по воспитательной работе лицея №78 «Фарватер» Светлана Харитонова, зарплата которой в 2017 году выросла более чем в полтора раза: с 53,2 тыс. до 83 тыс. рублей. К слову, директор лицея №78 Альфия Урманчеева в рейтинге доходов директоров казанских школ занимает только 15-е место, и, вы не поверите, получает меньше, чем ее же заместитель, несмотря на тоже впечатляющий рост зарплаты в 2017 году (на 57%): 77,5 тыс. рублей. Объясняться внезапно высокий рост зарплат может объясняться тем, что до 2017 года «Фарватер» не был лицеем, а был ресурсным Центром инклюзивного образования РТ, где были созданы условия для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников. Статус лицея он получил в январе 2017 года, став «образовательным центром». На базе школы №78 Приволжского района Казани сначала был создан ресурсный Центр инклюзивного образования, объединяющий деятельность городского реабилитационного центра детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии, детской поликлиники, органов соцзащиты и центра детского творчества «Олимп». В 11 классах на начало 2017 года обучалось 119 учащихся с проблемами опорно-двигательного аппарата и еще 28 ребят с различными заболеваниями — в обычных классах лицея. Всего здесь учатся 1230 детей, преподают 113 педагогов.

Действительно, в 2016 году еще будучи школой, №78 занимал второе место в рейтинге казанских школ. В 2017 году он уже «соревновался» среди лицеев и гимназий, и занял в итоге 14-е место среди них. В рейтинге ЕГЭ по русскому языку лицей №78 в 2017 году занял только 45-е место, набрав 73,1 балла, по математике лишь 55-е место, набрав 54,8 балла.

В лицее №78 «Фарватер»учатся 1230 детей, преподают 113 педагогов

Как завуч, поставившая мюзикл по Гюгю в стенах школы, получает больше своего директора

На шестое место с восьмого переместилась замдиректора школы №33 с углубленным изучением отдельных предметов Ляйсян Ибатуллина (педагогический стаж 19 лет, первая квалификационная категория, почетная грамота Минобрнауки РТ), чья зарплата выросла на 9% в 2017 году, и составила 81,7 тыс. рублей. Школа основана только в 2008 году, в ней учится уже 1190 детей. В рейтинге управления образования школа в 2016 году среди школ с углубленным изучением предметов занимала первое место, но в 2017 году опустилась на четвертое. В рейтинге ЕГЭ по числу набранных баллов по русскому языку, впрочем, школа №33 находится всего только на 66 месте (71,1 балла), по математике — аж на 88-м месте (49,7 балла). Ибатуллину можно найти в составе избирательной комиссии №40 города Казани (по адресу школы №33) — ее сюда секретарем рекомендовала «Аграрная партия России». Завуч также время от времени ведет свой блог, где в мае прошлого года рассказала о том, как поставила мюзикл (!) по роману Гюго «Гаврош», в котором задействовала на сцене театра школы L'arc-en-ciel 150 человек. То есть высокую зарплату Ибатуллина получает явно не зря!

Если в прошлом году в школе работало 11 человек со средней зарплатой 34,1 тыс. рублей, то в 2017-м — уже 13, и со средней зарплатой в 56 тыс. рублей. Отчасти это объясняется наймом на работу еще двух завучей, Эльмиры Хамитовой и Натальи Логиной с зарплатами в 76 и 71,5 тыс. рублей. К слову, школа №33 — еще один пример, где директор получает меньше своих завучей: так, Нелля Шаяхметова в 2017 году получала лишь 75,5 тыс. рублей (16-е место в нашем рейтинге).

Самые высокооплачиваемые «учительницы английского языка и математики» работают в лицеях №177 и №83

На седьмом месте — замдиректора лицея №177 с углубленным изучением предметов Елена Мурзина, зарплата которой выросла в 2017 году на 18%, и составила 78,4 тыс. рублей. Напомним, директор заведения, построенного в 2008 году (здесь 114 педагогов преподают 1693 детям) Ильдар Имамов — пятый среди самых высокооплачиваемых руководителей казанских школ. В рейтинге казанских лицеев лицей №177 в 2017 году поднялся с 12-го места сразу на 4-е. По знанию учениками математики в рейтинге по ЕГЭ лицей в 2017 году занял 21-е место, по русскому языку — 14-е. У самой Мурзиной — первая квалификационная категория, педагогический стаж 26 лет. Всего в лицее 10 замдиректоров, средняя зарплата которых составляет 59,7 тыс. рублей.

Школа №33 основана только в 2008 году, в ней учится 1190 детей. Фото kazan33.ru

На девятом месте — замдиректора лицея №83 («Центр образования») Эльвира Алиева, которая в месяц получает 77,7 тыс. рублей. У Алиевой — высшая квалификационная категория, педагогический стаж 31 год. Она — заслуженный учитель РТ, победитель гранта «Наш лучший учитель» за 2012 год, лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Современный учитель-2014» в номинации «Моя лучшая презентация». На сайте «Инфоурок» у Алиевой восемь выложенных материалов. Как пишет сама Алиева, ее методическая тема — «Развитие математических способностей у учащихся младших классов», она увлекается «сбором материала по логике, олимпиадным заданиям, творческим». Напомним, директор лицея №83 Диляра Бикуева занимает восьмое место в нашем зарплатном рейтинге директоров казанских школ (87,9 тыс. рублей). Сам лицей с естественно-научным и техническим уклоном был основан в 1973 году, сегодня в нем 90 педагогов преподают 1535 ученикам. Всего в лицее — 12 замдиректоров со средней зарплатой 51,7 тыс. рублей. В рейтинге казанских лицеев/гимназий лицей №83 в 2017 году поднялся с 16-го на 13-е место. В рейтинге ЕГЭ по знанию учениками лицея русского языка лицей занимает 29-е место (75,7 — средний балл), по знанию математики — 24-е место (средний балл — 62,6).

Наконец, десятку самых высокооплачиваемых замдиректоров закрывает замдиректора по учебной работе, учитель английского языка высшей квалификационной категории, куратор педагогической практики гимназии №122 Галина Панферова, зарплата которой в прошлом году выросла на 13%, и составила 77,5 тыс. рублей. В гимназии учится 1211 детей, преподают 96 педагогов. Директор гимназии №122 Ольга Тигина занимает в нашем рейтинге лишь 14-е место, получая 83 тыс. рублей в месяц. Гимназия №122 второй год подряд занимает второе место в рейтинге казанских лицеев/гимназий. Отметим также, что в рейтинге ЕГЭ у гимназии №122 — один из самых высоких показателей по русскому языку, она занимает 8-е место, набрав в 2017 году 80,1 балла. Правда, по математике гимназия занимает лишь 43-е место, набрав всего 56,1 балла.

Зарплаты заместителей директоров общеобразовательных учреждений г.Казани
№№ Наименование учреждения (сокращенное) Фамилия, имя, отчество Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2016 год за счет всех источников финансирования Изменение
1 МАОУ «Гимназия № 19» Петрова Ирина Николаевна 121.867,91 105.581,00 15%
2 МАОУ «Гимназия № 19» Шакирзянова Гузель Рафкатовна 93.435,92 76.670,20 22%
3 МАОУ " Лицей-Инженерный центр" Советского района г. Казани Сулейманова Полина Владиславовна 87.594,76 83.022,57 6%
4 МАОУ «СОШ № 146 СУИОП» Валеева Гульгена Рустамовна 84.350,87 74.769,22 13%
5 МБОУ «Лицей № 78» Харитонова Светлана Александровна 82.999,35 53.218,97 56%
6 МБОУ СОШ № 33 Ибатуллина Ляйсян Бахтигариевна 81.708,66 74.851,07 9%
7 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 177 СУИОП» Мурзина Елена Сергеевна 78.417,86 66.737,03 18%
8 МАОУ " Лицей-Инженерный центр" Советского района г. Казани Давлетбаева Руфина Маликовна 77.815,50
9 МБОУ «Лицей № 83 — Центр образования» Алиева Эльвира Эроглановна 77.715,56 78.382,99 -1%
Сергей Афанасьев
АналитикаОбществоОбразование Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    23 мужчины из 1013 заместителей директоров, последние тоже в основном женщины.
    Учителя тоже на 90% женщины.

    Напрашивается вывод - образование в РФ и РТ преимущественно "женское" и для успешного руководства сверхсложными женскими коллективами и Министр образования тоже должен быть женщиной.

    Про детей и подростков даже и сказать нечего...
    Им можно только посочувствовать - из школ выходят сплошь "маменькины" сынки.
    Хорошо хоть девчонки вырываются из под "маменькиного" диктата.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Учился в 80-е годы, в нашей школе было 3 мужика- учителя: по трудам, по физкультуре и НВП.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Обычное дело.
    Ныне мужчин в школах ещё меньше.
    Встречались школы, где нет НИ ОДНОГО мужчины.
    Одни женщины.
    В большинстве одинокие.
    И никто им не помогает устроить личную жизнь.
    Отсюда и громадны проблемы с образованием и воспитанием.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    И психикой
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Хорошо, что публикуете, не такие уж и маленькие там зарплаты, как все жалуются. Хорошие, достойные, соразмерно труду !
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Вот я тоже в школе работаю 23 года. У меня тоже немало достижений! Только зарплата моя 20 тысяч!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Работы у заместителей директоров, хоть в науке, хоть в культуре, хоть в образовании много ( любые поручения, хозяйственные и организационные вопросы) и не важно, что женщины - женщины методичны и добросовестны. Вопрос в другом- система НСОТ дала возможность директорам устанавливать зарплаты замам от 30 до 70 % от их зарплат. И вот тут, самое интересное - включается система "захотел - дал, не захотел - не дал" повышение. Перекосы в зарплатах, в одной профессии значительные и никто не проверит, даже профсоюзы! Убрали стажевые, убрали доплаты за звания, а стимулирующие не все директора дают. Стаж 30 лет, заслуженный работник, за последние 3 года - одно повышение. Зарплата 32 000 рублей.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Опять Вы сводите всё к деньгам.
    В США давным давно учителя хорошо зарабатывают.

    Но как только в школах США большинство учителей стало женщинами, то начались дикие случаи - стрельба, массовые изнасилования учительницами школьников и школьниц и т.д.

    Вот о чём речь идет.
    О дискриминации мужчин по половому признаку.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    А чем они заслужили такие ЗП?
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    70тр и плюс по 10 тр зп всех учителей и вот средняя зп получается 39 по татарстану
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Хорошую зарплату получают те кто ближе к директору или к другим чиновникам. Кто умеет подмазаться. А вот итогами работы вряд ли зарплату можно поднять
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости аналитики

08:40 МСК
Новости раздела