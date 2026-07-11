«Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче
Голы Грипши и Вуячича обеспечили победу казанскому клубу
«Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче в рамках текущих летних сборов.
Встреча на базе казанского клуба завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Франка Артиги.
Голами в составе «Рубина» отметились Назми Грипши (с пенальти) и Игор Вуячич.
Следующая товарищеская игра у «Рубина» состоится против «Локомотива».
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