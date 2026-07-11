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«Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче

14:29, 11.07.2026

Голы Грипши и Вуячича обеспечили победу казанскому клубу

«Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче в рамках текущих летних сборов.

Встреча на базе казанского клуба завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Франка Артиги.

Голами в составе «Рубина» отметились Назми Грипши (с пенальти) и Игор Вуячич.

Следующая товарищеская игра у «Рубина» состоится против «Локомотива».

Евгений Романов

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