МОК: решение по поводу допуска национальной символики РФ на Олимпиаду будет принято позднее

Также комитет сообщил, что не будет проводить мероприятия в России и приглашать представителей властей

Фото: Динар Фатыхов

МОК не будет организовывать спортивные мероприятия в России и приглашать на них представителей российского правительства или государственных органов. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете после отмены отстранения Олимпийского комитета России.



В МОК подчеркнули, что решение по вопросу использования российских символов на Олимпийских играх будет принято позднее.

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В организации отметили, что решение о проведении соревнований в России, участии представителей властей, а также использовании российского флага, гимна и других символов будут принимать международные федерации и организаторы соревнований самостоятельно.

Помимо этого, в МОК отметили, что если к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе ВАДА будет по-прежнему считать РУСАДА не соответствующим требованиям, независимое тестирование российских спортсменов обеспечит ITA.



Наталья Жирнова