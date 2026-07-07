МОК: решение по поводу допуска национальной символики РФ на Олимпиаду будет принято позднее
Также комитет сообщил, что не будет проводить мероприятия в России и приглашать представителей властей
МОК не будет организовывать спортивные мероприятия в России и приглашать на них представителей российского правительства или государственных органов. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете после отмены отстранения Олимпийского комитета России.
В МОК подчеркнули, что решение по вопросу использования российских символов на Олимпийских играх будет принято позднее.
В организации отметили, что решение о проведении соревнований в России, участии представителей властей, а также использовании российского флага, гимна и других символов будут принимать международные федерации и организаторы соревнований самостоятельно.
Помимо этого, в МОК отметили, что если к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе ВАДА будет по-прежнему считать РУСАДА не соответствующим требованиям, независимое тестирование российских спортсменов обеспечит ITA.
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