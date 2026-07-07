Сборные Испании и Бельгии вышли в 1/4 финала ЧМ-2026, Португалия и США — выбыли

Для лидера португальцев Криштиану Роналду матч стал последним за сборную, а за американцев сыграл форвард Фоларин Болагун, чью дисквалификацию отменили в ФИФА

Фото: Олег Тихонов

Сборные Испании и Бельгии вышли в 1/4 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. Известны уже шесть команд-участников четвертьфинала турнира.

Сборная Испании обыграла в 1/8 финала команду Португалии со счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте встречи забил испанец Микель Мерино. После матча Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сборная Бельгии разгромила США со счетом 4:1. В матче принял участие форвард американцев Фоларин Балогун, дисквалификацию которого отменили по решению ФИФА. Отмена красной карточки в обход регламента вызвала бурю негодования у футбольной общественности. Несмотря на это, бельгийцы легко обыграли США. В составе победителей дважды отличился Шарль де Кетеларе, еще по разу — Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. У проигравших гол в активе Малика Тилльмана.

Все три страны-хозяйки ЧМ-2026 (Канада, Мексика и США) вылетели на стадии 1/8 финала. Сборные Испании и Бельгии вышли в четвертьфинал и проведут очный поединок за право сыграть в полуфинале турнира. Португалия завершила выступление и покидает ЧМ-2026.

Ранее определились четыре других четвертьфиналиста чемпионата мира по футболу.

Зульфат Шафигуллин