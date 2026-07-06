Пэрис Ли покинул казанский УНИКС

В этом сезоне Ли провел 30 матчей, набирая в среднем 10,4 очка

Фото: Артем Дергунов

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе американского разыгрывающего Пэриса Ли, который выступал за казанскую команду в минувшем сезоне. Сообщение появилось в телеграм-канале клуба.

В Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/26 Ли провел 30 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, делая 5,2 передачи, 1,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут 41 секунду игрового времени. В WINLINE Basket Cup защитник сыграл два матча, в которых в среднем набирал 18 очков и делал 4,5 передачи.

Напомним, что казанский УНИКС ведет переговоры с канадским защитником Ксавьером Рэтан-Мэйсом. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Ранее тренер-эпоха для казанского УНИКСа Велимир Перасович спустя пять лет работы покинул Казань. Его преемником в команде станет 45-летний специалист Милан Каракаш. Почему Перасовича справедливо называют самым успешным тренером в истории УНИКСа и какой будет казанская команда в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова