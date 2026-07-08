FIVB разрешила российским волейболистам вернуться на международные турниры
Также российские сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с теми же очками, которые были у команд до заморозки рейтинговых показателей
Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских сборных и разрешила им вернуться к участию в международных соревнованиях. Об этом сказано на сайте федерации. Российские сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с теми же очками, которые были у команд до заморозки рейтинговых показателей.
Решение принято после недавней рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене действующих ограничений для российских спортсменов и команд.
В FIVB сообщили, что российские спортсмены и технические специалисты во всех волейбольных дисциплинах смогут выступать на турнирах под эгидой федерации, а также на мировых и официальных соревнованиях.
Вопрос использования российского флага, гимна и другой национальной символики будет дополнительно рассмотрен FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV). Кроме того, для российских спортсменов будет разработана специальная программа антидопингового тестирования с участием Международного агентства допинг-тестирования.
Ранее FIVB сняла подобные ограничения с белорусских волейболистов. Допуск был получен как для классических, так и для пляжных сборных команд всех возрастных категорий.
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