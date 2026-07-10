Назван самый убыточный спортивный клуб Татарстана по итогам 2025 года

Несмотря на финансовые результаты, в прошедшем сезоне казанская команда выиграла всевозможные трофеи

Фото: предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Регбийный клуб «Стрела Ак-Барс» завершила 2025 год с убытками в 2,2 млн рублей, тем самым став самым убыточным спортклубом Татарстана. Однако стоит отметить, что относительно 2024-го они сократились на 22,2% — и это лучший результат за последние годы, следует из данных платформы «СПАРК».

Причем в прошедшем сезоне казанская команда выиграла всевозможные трофеи в российском регби. Впервые в истории клуба «Стреле Ак-Барс» удалось взять золотые медали чемпионата страны. Минувший год был однозначно самым успешным для казанской команды с точки зрения спортивных достижений.

предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

В свою очередь выручка у команды — 871 тыс. рублей по итогам 2025-го. В сравнении с 2024 годом, показатель доходов увеличился на 1677% — эта лучшая динамика роста выручки по сравнению с другими спортклубами. Динамика роста доходов за пять лет скромнее — 130,43%.

Подробнее о том, сколько заработали, потратили и какие места в топе заняли другие спортивные клубы республики, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров