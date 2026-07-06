ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по решению о нападающем сборной США Балогуне

За снятие дисквалификации выступал президент США Дональд Трамп, который позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино

Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

В ФИФА пояснили, что апелляция признана неприемлемой, поскольку бельгийская сторона не является участником разбирательства и не имеет права обжаловать это решение. Таким образом, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.

Ранее ФИФА приостановила дисквалификацию футболиста после его удаления в матче с Боснией и Герцеговиной. За снятие дисквалификации выступал президент США Дональд Трамп, который позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино незадолго до решения по Балогуну.

Наталья Жирнова