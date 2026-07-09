Брэндан Адамс — официально игрок УНИКСа
Соглашение с американцем рассчитано до конца сезона-2026/27
УНИКС подписал контракт с 26-летним американским баскетболистом Брэнданом Адамсом.
Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2026/27 (1 год).
Ранее в Единой лиге ВТБ Брэндан Адамс защищал цвета «Пармы» и «Самары».
В составе «Пармы» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Адамс в 34 матчах набирал в среднем 15,1 очка, отдавал 5,8 результативной передачи, добавляя к ним 2,8 подбора и 1,1 перехвата за 33:21 минуты игрового времени.
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