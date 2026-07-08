Международная федерация бобслея и скелетона рассмотрит допуск россиян к соревнованиям

В федерации сообщили, что приняли к сведению решение МОК о восстановлении членства Олимпийского комитета России и отмене прежних рекомендаций по ограничениям

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) изучит возможность возвращения российских спортсменов к участию в соревнованиях после решения Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

В федерации сообщили, что приняли к сведению решение МОК о восстановлении членства Олимпийского комитета России и отмене прежних рекомендаций по ограничениям для российских спортсменов.

Теперь IBSF намерена проанализировать свои документы, правила и регламенты, чтобы определить порядок возможного возвращения россиян на старты. Рассмотреть этот вопрос федерация планирует в первой половине сентября. Ранее, до решения МОК, конгресс IBSF отклонил инициативу об исключении Федерации бобслея России. Против включения вопроса в повестку проголосовали 17 делегатов, за — 15, еще трое воздержались.



Наталья Жирнова