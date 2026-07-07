Олимпийский совет Азии поддержал решение МОК по российским спортсменам

«Спорт должен служить маяком надежды и объединять нации и народы», — сказано в официальном сообщении совета

Олимпийский совет Азии (OCA) поддержал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 года. Также комитет отменил санкции в отношении российских спортсменов, при этом МОК не будет проводить мероприятия в России и приглашать представителей властей на соревнования.

В заявлении ОСА отмечается, что Олимпийский совет Азии разделяет позицию МОК о недопустимости ограничения участия спортсменов в международных стартах из-за войн или конфликтов в странах, гражданами которых они являются.



— Спорт должен служить маяком надежды и объединять нации и народы. Это наглядно продемонстрировали Азиатские пляжные игры в Санье в 2026 году, где спортсмены из всех 45 национальных олимпийских комитетов Азии собрались вместе для мирных соревнований в период конфликтов и напряженности в Азии и во всем мире, — сказано в официальном сообщении совета.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что два месяца назад Международный олимпийский комитет оставил в силе решение о приостановке членства Олимпийского комитета России — такое решение было принято на заседании исполкома организации 6—7 мая. При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов. Позднее со спортсменов из Белоруссии в разных спортивных федерациях стали снимать ограничения на национальную символику. Например, волейбол, фехтование и т. д.

Наталья Жирнова