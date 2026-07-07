Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ, отыгравшись с 0:2 в матче с Египтом

Лионель Месси стал одним из главных героев встречи — на его счету гол и результативная передача

Фото: Реальное время

Сборная Аргентины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, одержав волевую победу над командой Египта в матче 1/8 финала.

Египтяне по ходу встречи вели со счетом 2:0, однако аргентинцы смогли переломить ход игры и вырвали победу. Лидер команды Лионель Месси не смог реализовать пенальти, став первым футболистом в истории чемпионатов мира, не забившим два одиннадцатиметровых в рамках одного турнира.

Однако позже Месси стал одним из главных героев встречи — на его счету гол и результативная передача.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В четвертьфинале чемпионата мира аргентинцы встретятся с победителем пары Швейцария — Колумбия.

Как норвежцы сенсационно для себя вышли в четвертьфинал? Скандал с участием ФИФА и Белого дома. Как обстоят дела на Уимблдоне? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в седьмом выпуске спортивной программы «На пределе».

Наталья Жирнова