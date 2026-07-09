Источник: ФИБА отложила решение по допуску российских команд до сентября

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ранее заявлял о хороших отношениях с международной организацией

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация баскетбола (ФИБА) не будет принимать решение о допуске российских сборных и клубов к международным турнирам до сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Перехват».

По данным источника, вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Центрального совета ФИБА, которое состоится в сентябре. Точная дата заседания пока не определена.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил свою временную рекомендацию об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Именно на нее ранее ссылались многие спортивные организации при принятии решений об ограничении участия российских команд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом ряд международных федераций уже пересмотрел свою позицию. В частности, Международная федерация волейбола вернула российские сборные к участию в соревнованиях, сохранив за ними рейтинговые очки, накопленные до отстранения. По информации «Перехвата», президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ранее заявлял о хороших отношениях с международной организацией, а генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отмечала, что представители ФИБА говорят о желании вновь видеть российские команды на международных турнирах.

Отмечается, что решение ФИБА не связано с возможной позицией Евролиги, которая, если и рассмотрит вопрос возвращения российских клубов, то, по данным источника, не раньше сезона-2027/28.

Наталья Жирнова