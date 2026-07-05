Марокко и Франция сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

Сборные Канады и Парагвая завершили выступление на турнире

Фото: Реальное время

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, разгромив хозяев турнира — Канаду — со счетом 3:0. На 50-й минуте счет открыл Аззедин Унаи. На 82-й минуте он оформил дубль, а Суфьян Рахими забил третий гол команды в компенсированное ко второму тайму время.

В другом матче 1/8 финала сборная Франции обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе. Благодаря этому голу Мбаппе довел число мячей на чемпионатах мира до 19 в 19 матчах и сравнялся с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров турнира 2026 года. При этом французский нападающий остается лидером по результативным действиям — у него 7 голов и 2 результативные передачи, тогда как у Месси пока нет ассистов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В четвертьфинале чемпионата мира Марокко встретится со сборной Франции. Команды поборются за выход в полуфинал. Сборные Канады и Парагвая завершили выступление на турнире.

Сборная Марокко — Сборная Канады — 3:0 (2:0, 3:0).



Сборная Франции — Сборная Парагвая — 0:0, по пен. 1:0.

Наталья Жирнова