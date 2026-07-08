Илья Самошников вернулся в «Рубин» на правах аренды

Ранее Самошников уже выступал за казанский клуб, где провел 87 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач

Защитник Илья Самошников вернулся в казанский «Рубин». Футболист проведет сезон-2026/2027 в составе команды на правах аренды из московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба.

28-летний фланговый защитник уже знаком болельщикам казанского клуба. Ранее Самошников выступал за «Рубин», где провел 87 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ-2026/27. 26 июля, как уже и сообщалось, команда на домашней «Ак Барс Арене» сыграет против «Краснодара» в первом туре сезона РПЛ — 2026/27.

Наталья Жирнова