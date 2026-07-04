Жак Сиве прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина»

Французский форвард отметил, что счастлив играть за казанский клуб

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Жак Сиве в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал слухи о своем возможном уходе из казанского клуба этим летом.

Напомним, в начале июня в прессе появилась информация, что форвардом интересуются «Осасуна» и «Анже».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я счастлив в Казани, мне очень нравится выступать за «Рубин». Я спокойно отношусь ко всем трансферным слухам, не реагирую на них. Допускаю, что клубы могут вести диалог о моем возможном переходе. Но в «Рубине» меня все устраивает, хочу продолжить играть в Казани в предстоящем сезоне, — сказал Сиве.

Сиве перешел в «Рубин» летом 2025 года из «Генгама» за 2,5 млн евро. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 19 матчах и отметился двумя забитыми мячами.

Евгений Романов