Жак Сиве прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина»
Французский форвард отметил, что счастлив играть за казанский клуб
Нападающий «Рубина» Жак Сиве в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал слухи о своем возможном уходе из казанского клуба этим летом.
Напомним, в начале июня в прессе появилась информация, что форвардом интересуются «Осасуна» и «Анже».
— Я счастлив в Казани, мне очень нравится выступать за «Рубин». Я спокойно отношусь ко всем трансферным слухам, не реагирую на них. Допускаю, что клубы могут вести диалог о моем возможном переходе. Но в «Рубине» меня все устраивает, хочу продолжить играть в Казани в предстоящем сезоне, — сказал Сиве.
Сиве перешел в «Рубин» летом 2025 года из «Генгама» за 2,5 млн евро. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 19 матчах и отметился двумя забитыми мячами.
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