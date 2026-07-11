Руслан Исхаков объяснил причины вылета «Металлурга» от «Ак Барса» в плей-офф КГ

Форвард уральцев рассказал, почему казанский клуб оказался сильнее в полуфинале

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков в интервью «Реальному времени» объяснил, почему «Ак Барс» оказался сильнее в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина.

— Хочется отметить, что «Ак Барс» лучшие игры в сезоне провел именно в плей-офф. Они сильно добавили по сравнению с регулярным чемпионатом, играли в свой лучший хоккей. Я думаю, нас подвел первый матч в серии с «Ак Барсом» (2:5). Мы понимали, к чему надо готовиться. Знали, что технически или в скоростном плане они нас не переиграют. Но сила «Ак Барса» была в том, что у них в составе оказалось достаточно много габаритных игроков. Они пытались нас задавить силой, и, к сожалению, им это удалось. Особенно в первых двух периодах они наседали, поэтому и выиграли матч. А когда ты побеждаешь в первой игре серии в гостях, это дает тебе определенный буст, импульс перед следующими матчами. В серии с «Ак Барсом» мы выложились на максимум своих возможностей. Все ребята старались, много моментов мы создавали в матчах. В последних двух-трех играх перебрасывали соперника. Нас подвела однозначно реализация моментов, могли лучше сыграть и в неравных составах — большинстве и меньшинстве, — сказал Исхаков.

«Металлург» уступил «Ак Барсу» в полуфинале со счетом 1:4 в серии. Обладателем Кубка Гагарина в 2026 году стал «Локомотив».

Евгений Романов