Казанский «Ак Барс» продлил контракты с двумя тренерами по ОФП

Бабенко сохранили на два года, Бови — на один

«Ак Барс» продлил контракты с двумя тренерами по общефизической подготовке (ОФП). Об этом сообщили в пресс-службе казанского хоккейного клуба.

Контракт Даниила Бабенко с «Ак Барсом» пролонгирован на два года, с Брэндоном Бови подписано однолетнее соглашение. Оба специалиста продолжат работать в тренерском штабе Анвара Гатиятулина.

Бабенко работает в «Ак Барсе» с 2025 года, Бови — с 2023 года.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанская команда дошла до финала плей-офф, где уступила ярославскому «Локомотиву». В июне «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным на два года.

Зульфат Шафигуллин