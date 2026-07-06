В УЕФА раскритиковали решение ФИФА по игроку сборной США на ЧМ-2026

Дисквалификацию американского футболиста отменили после звонка президента Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил недовольство приостановкой одноматчевой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года. Американский форвард сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала мундиаля.

— Это решение перешло все границы дозволенного. Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции, — говорится в заявлении УЕФА.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Красную карточку форвард получил в первом раунде плей-офф с Боснией и Герцеговиной (2:0). Однако 5 июля ФИФА отложила его наказание, что позволит американцу выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии. В сообщении УЕФА отмечается, что данный случай не требует различных толкований правил.

Ранее сообщалось, что за снятие дисквалификации выступал президент США Дональд Трамп, который позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино незадолго до решения по Балогуну.

На данный момент в четвертьфинал ЧМ-2026 вышли четыре сборные — Марокко, Франции, Норвегии и Англии.

Зульфат Шафигуллин