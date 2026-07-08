FIFA и UEFA не планируют снимать санкции с российских команд
МОК отменил рекомендации по ограничениям для россиян
Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на британское СМИ.
7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие россиян в международных соревнованиях, и восстановил членство Олимпийского комитета России.
Ранее FIFA заявляла, что вслед за МОК может пересмотреть ограничения для российских команд.
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