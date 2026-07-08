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FIFA и UEFA не планируют снимать санкции с российских команд

13:31, 08.07.2026

МОК отменил рекомендации по ограничениям для россиян

FIFA и UEFA не планируют снимать санкции с российских команд
Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на британское СМИ.

7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие россиян в международных соревнованиях, и восстановил членство Олимпийского комитета России.

Ранее FIFA заявляла, что вслед за МОК может пересмотреть ограничения для российских команд.

Вадим Вахрушев

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