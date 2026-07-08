Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2026 и неудачники 1/8 финала

Сборная Швейцарии забрала последнюю путевку в следующий раунд турнира, выбив Колумбию

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира — 2026 по футболу. В ночь с 7 на 8 июля в рамках турнира состоялся один матч.

Сборная Швейцарии забрала последнюю путевку в следующий раунд турнира, выбив Колумбию. Швейцарцы одолели соперника в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи завершилось в нулевую ничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказалась европейская команда — 4:3.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В четвертьфинал ЧМ-2026 вышли шесть сборных из Европы и по одной из Африки и Южной Америки. Пары 1/4 финала мундиаля выглядят следующим образом:

Франция — Марокко, сыграют 9 июля в 23.00 мск;

Испания — Бельгия, 10 июля в 22.00 мск;

Норвегия — Англия, 12 июля в 00.00 мск;

Аргентина — Швейцария, 12 июля в 04.00 мск.

Неудачниками 1/8 финала стали все три страны-хозяйки ЧМ-2026 Канада, США и Мексика, а также Парагвай, Бразилия, Португалия, Египет и Колумбия. Напомним, аргентинцы выиграли свой матч за выход в четвертьфинал в упорной борьбе с египтянами.

Зульфат Шафигуллин