Алексей Бывальцев — официально игрок «Ак Барса»

Соглашение форварда с казанским клубом рассчитано на два года

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» подписал двухлетний контракт с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым.

Последний сезон форвард провел в составе «Автомобилиста»: в 70 матчах на его счету 17 (3+14) набранных очков. Всего Алексей Бывальцев провел в КХЛ 691 игру и набрал 264 (97+167) очка при показателе полезности «+23».

— Бывальцев — опытный и надежный центр, хорошо знакомый тренерскому штабу по совместной работе. Алексей играл в сильных командах, понимает уровень задач и ответственности. Он умеет правильно распоряжаться шайбой и грамотно выполнять тактические установки. Понимаем, как можем применить его лучшие качества, в том числе при игре в неравных составах, — оценил подписание генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В минувшем плей-офф Кубка Гагарина казанский клуб дошел до финала, где уступил «Локомотиву».

Евгений Романов