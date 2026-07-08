Тайрон Брюэр покидает УНИКС
Победитель данк-контеста на Матче Звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году продолжит карьеру в другом клубе
Форвард Тайрон Брюэр покидает УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Брюэр присоединился к УНИКСу в январе 2026 года.
Его средняя статистика в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ составила 11,4 очка, 2,6 подбора, 1,1 перехвата и 1,0 передачи за 23:15 минуты на площадке.
Незадолго до плей-офф Единой лиги ВТБ 2026 года Брюэр получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона.
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