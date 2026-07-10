Игроков за протесты против решений судей будут удалять по новым правилам футбола РФ

Запасной или замененный игрок может получить удаление за самовольный уход с поля либо призыв других участников команды сделать то же самое

Фото: Динар Фатыхов

Минспорт России утвердил изменения в правилах вида спорта «футбол». Соответствующий приказ был подписан 8 июля, а нововведения подготовлены с учетом последних изменений международных правил игры, сообщает Российский футбольный союз.

Одно из главных изменений касается поведения игроков, покидающих поле или отказывающихся продолжать матч в знак протеста против решений судьи. Теперь футболист, запасной или замененный игрок может получить удаление за самовольный уход с поля либо призыв других участников команды сделать то же самое.

Также обновлены правила проведения замен. Игрок, которого заменяют, должен покинуть поле в течение 10 секунд после появления сигнала на табло или команды судьи. Исключение предусмотрено только в случаях, когда это невозможно из-за травмы или требований безопасности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изменения затронули и порядок действий при травмах. Если повреждение привело к остановке игры или задержке ее возобновления, пострадавший футболист должен покинуть поле и сможет вернуться только спустя минуту после продолжения матча.

Кроме того, судьям могут разрешить использовать нательные камеры во время игр, если такое оборудование предоставит организатор соревнований. Записи с камер смогут использоваться для рассмотрения дисциплинарных вопросов, однако аудиозапись общения с системой видеопомощи судей (VAR) не будет доступна для трансляций.

Новые правила также предусматривают изменения при назначении штрафных ударов и пенальти в случае продления матча, а также корректируют возрастные требования для участников соревнований по футзалу и студенческим соревнованиям.

Напомним, что Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой после решения Международного олимпийского комитета о снятии санкций с россиян.

Наталья Жирнова