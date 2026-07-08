УНИКС подписал контракт с защитником Ксэвьером Рэтаном-Мэйсом
В прошлом сезоне баскетболист защищал цвета мюнхенской «Баварии»
УНИКС подписал контракт с 32-летним защитником Ксэвьером Ратэном-Мэйсом. Соглашение действует по схеме 1+1.
В сезоне-2023/24 Ратэн-Мэйс защищал цвета красноярского «Енисея». Далее баскетболист два года выступал в Евролиге — за мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию».
В сезоне-2023/24 Ратэн-Мэйс в составе «Енисея» стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 25,4 очка за матч.
Напомним, ранее УНИКС подписал контракт с хорватским баскетболистом, тяжелым форвардом Лукой Шаманичем.
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