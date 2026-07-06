УНИКС объявил об уходе форварда Александра Стуленкова

В Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/26 Стуленков принял участие в 13 матчах

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе 33-летнего российского форварда Александра Стуленкова, который выступал за казанскую команду на протяжении последних трех сезонов.

В Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/26 Стуленков принял участие в 13 матчах, проводя на площадке в среднем 3 минуты 22 секунды. Его статистика составила 2,0 очка и 0,8 передачи за игру.

— Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Александра за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере! — сказано в сообщении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что казанский УНИКС ведет переговоры с канадским защитником Ксавьером Рэтан-Мэйсом. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Наталья Жирнова